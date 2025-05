Grave denuncia de una joven hacia un taxista, quien trató de abusarla en Neiva

En redes sociales, la joven ha denunciado de la siguiente manera:

«Mi nombre es Mychel Alejandra Vela Ospina, tengo 20 años, empleada mesera en un bar ubicado en Prado Alto. Esta madrugada del 6-05-2025, a las 12:00a.m., salí de mi turno de trabajo, me quedé esperando en el local a que me contestara un mototaxi de confianza, para mi recorrido en el cual me dirigía al Norte de Neiva; al darme respuesta de que se le dificultaba, esta vez decidí no pedir taxi por ahorrar dinero ya que vivo del día a día. Cerré el local y me dirigí a bajar hasta Las Brisas a pie, para encontrarme con un amigo que posiblemente me podría llevar, al frente de las canchas sintéticas de Las Brisas.

Justo a las 12:14a.m. paró un taxi preguntándome si me llevaba, a lo cual yo contesté que no porque no me alcanzaba, insistió tres veces diciendo que me llevaba por lo que tenía y accedí, me abrió campo en la parte del frente (grave error) y se dirigió por la vía hacia el Hospital Universitario. Tomó un desvío y se fue para la izquierda así que yo le dije que iba al Norte no al Sur y me dijo que iba a tanquear y me empezó a mostrar fotos de que era cabo del Ejército y de Gigante (Huila) «que no me preocupara».

Incluso me dijo que lo agregará a WhatsApp por si necesitaba algún servicio; se presentó como Mauricio Rojas, al seguir por la Calle 21 en PeterPan le recordé que iba para el Norte, que por favor diera vuelta, a lo que me contestó que si por favor lo acompañaba a dejar una plata y se devolvía, que no me preocupara.

Me confié, ya casi llegando a Los Olivos me empieza a tocar la pierna, tratando se subir su mano hacia mis partes íntimas, a lo que reaccione y le dije que me respetara y que diera vuelta. Al ver sus intenciones le rogué que me dejara bajar, que no iba a decir nada, que me iba a bajar del carro, a lo que me amenazó diciendo que tenía un cuchillo en la carro, que ni se me ocurriera bajar.

Me agarró más fuerte de las piernas así que abrí la puerta del taxi; él al verlo aceleró más el carro y yo me lancé, como pude corrí hacia donde había luz, llegue a Los Olivos y el vigilante llamó la Policía. Ya pasé por urgencias y me dirigiré a la Fiscalía.

Sé y soy consciente de las medidas que hay que tomar cuando se transita a altas horas de la noche y mucho más si se ocupa un vehículo, me confíe mucho, gracias a mi Dios no pasó a mayores, pero no quisiera que le pasará a alguien más».