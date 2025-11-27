Grandes beneficios para comprar vivienda en el Festival de Comfamiliar Huila

Bonos de hasta $2 millones, separación del inmueble con solo $3 millones y uso del 50% del subsidio en la cuota inicial, hacen de esta jornada una oportunidad histórica para las familias huilenses.

Comfamiliar Huila dio apertura a su Gran Festival de Vivienda, un evento diseñado para acercar a las familias a herramientas reales que faciliten el acceso a vivienda propia. La jornada se realiza en la Cámara de Comercio de Neiva – Sede Centro, primer piso, donde los asistentes podrán conocer proyectos y acceder a beneficios económicos sin precedentes.

Entre los anuncios más importantes, Comfamiliar Huila confirmó beneficios exclusivos disponibles únicamente durante los días del Festival:

• Bono de $2 millones para proyectos VIS y $1 millón para proyectos VIP, aplicable al valor total de la vivienda para quienes realicen su separación entre el 27 y el 29 de noviembre del 2025.

• Separación del inmueble con solo $3 millones, válida del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2025.

• Para quienes cuentan con subsidio de vivienda otorgado por Cajas de Compensación, posibilidad de aplicar el 50% del subsidio directamente a la cuota inicial, facilitando el cierre financiero.

Los asistentes también podrán conocer proyectos como Ciudadela de la Felicidad, Ciudadela Arrayanes, Torres Comfamiliar Huila y Villa Claudia, desarrollos que se destacan por su ubicación, diseño y proyección urbana.

El evento reafirma el compromiso de Comfamiliar Huila con la misión de ampliar las oportunidades de acceso a vivienda digna en el departamento “desde Comfamiliar Huila queremos que cada familia encuentre opciones reales para acceder a su vivienda. Este Festival es una oportunidad para acercarse, recibir orientación y conocer beneficios que pueden hacer posible ese sueño”, manifestó el Director de Comfamiliar Huila, Juan Carlos Carvajal Rodríguez.

El Festival estará disponible del 27 al 29 de noviembre, con atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y el sábado hasta la 1:00 p.m.

Comfamiliar Huila invita a todas las familias a participar y aprovechar estos beneficios exclusivos del Festival de Vivienda 2025.