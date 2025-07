Gobierno departamental escucha a los arroceros y busca soluciones conjuntas a la crisis del sector

Uno de los temas más relevantes surgidos durante el desarrollo de la mesa de trabajo cumplida este jueves a instancias de la Secretaría de Agricultura y Minería, es la propuesta de una modificación a la resolución de precios de compra del arroz paddy verde, presentada por el Gobierno Nacional.

Luego de varios días del paro arrocero derivado de la crisis por bajos precios de compra del arroz paddy verde, el Gobierno Huila Grande, lideró una nueva mesa de trabajo con representantes de asociaciones y distritos de riego, con el propósito de escuchar los reclamos de los productores frente a los bajos niveles de rentabilidad, así como explorar propuestas que permitan avanzar hacia soluciones estructurales a la crisis, como lo expresa Isauro Trujillo Vásquez, secretario de Agricultura y Minería(E).

“El ejercicio que desarrollamos hoy, que fue la primera aproximación que hacemos con el sector específicamente con productores de grupos asociativos, en proyectos intervenidos a través de distritos de riego por parte de la Secretaría de Agricultura y Minería, en ese acompañamiento que de años atrás hemos brindado, y quisimos conocer de viva voz de los actores del paro, las razones específicas centradas básicamente en la preocupación por los precios de compra del arroz paddy verde. En ese sentido hicimos una revisión al proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Agricultura, sobre el espectro de la estructura de costos que la Secretaría de Agricultura ha venido adelantando a través de la evaluación de cadenas productivas confirmando que efectivamente los costos de producción son muy elevados, bordeando los $200.000 por tonelada, referencia que fue tenida en cuenta para que al menos un 10% por encima de este valor fuera la cifra que compensara el esfuerzo por ellos realizados, refiriéndonos por ahora solamente a la cosecha de primer semestre de 2025”.

Uno de los puntos más importantes propuestos durante esta mesa de trabajo desarrollada entre el gobierno departamental y los representantes de los arroceros, es una serie de observaciones al proyecto de resolución de precios del Ministerio de Agricultura, en lo pertinente al valor pagado por carga de arroz paddy verde, donde se espera que se ajuste en $220.000, y no en $205.000 como se propuso inicialmente. Así mismo que esta resolución de precios no solo se aplique al volumen de cosecha con un techo de 1.400 toneladas, que el ajuste de precios de compra del arroz paddy verde esté ajustado al IPC para que no quede congelado en el tiempo, y por último que el análisis de calidad del producto sea tenido en cuenta con un precio diferencial, contrario a lo que ocurre hoy día donde los molinos solo hacen descuentos al productor por ítems como humedad o arroz partido, pero no entregan un sobre precio cuando el arroz es de alta calidad.

De acuerdo a lo expresado por Martín Vargas, vocero de Dignidad Arrocera del Huila, estos puntos serán presentados como objeción al proyecto de resolución de precios del Ministerio de Agricultura, para la zona centro del país donde se encuentra el Huila, a la espera de una respuesta positiva del Gobierno Nacional, que permita lograr un margen de rentabilidad del 10% para las familias productoras que se han visto obligadas a salir a las vías para exigir soluciones prontas a la grave crisis del sector, derivada de bajos precios de compra del arroz paddy verde, el contrabando del cereal, los Tratados de Libre Comercio, la sobre producción nacional, y los altos costos de producción.

Es de resaltar que al cierre de esta reunión los voceros de los arroceros del Huila, aseguraron que los bloqueos de carreteras en el departamento se mantendrán en los mismos puntos y horarios sin modificación, es decir 6 horas de bloqueo, y una hora de paso de vehículos, mientras se mantienen las negociaciones con el alto gobierno para buscarle salidas concertadas a la crisis que permitan levantar el paro.