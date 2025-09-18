Gobernación del Huila inicia segunda fase de rehabilitación de la vía Íquira – Yaguará

El Gobierno Departamental avanza con la segunda fase de rehabilitación de la vía Íquira – Yaguará, una obra estratégica para el noroccidente del departamento que tendrá una inversión de más de $10.000 millones y mejorará la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de las comunidades de Yaguará e Íquira.

Con una inversión superior a los $10.000 millones, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura, puso en marcha el proceso precontractual para la rehabilitación de la vía Íquira – Yaguará, una de las vías más estratégicas para el desarrollo del noroccidente del departamento.

La obra contempla la intervención de 3.979 metros lineales de pavimento flexible, la restitución de 18 alcantarillas de 36 pulgadas, así como la construcción de dos muros de contención en concreto reforzado, de 14 y 12 metros respectivamente. El proyecto tendrá un tiempo de ejecución de 10 meses y se constituye en una apuesta clave del Plan de Desarrollo “Un Huila Grande”, liderado por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

“El compromiso con esta región es claro: entregar vías más seguras, que permitan dinamizar la economía, reducir los costos de transporte y garantizar la conectividad de miles de familias. Hace poco entregamos 6 kilómetros de pavimento en este mismo corredor y ahora avanzamos con esta segunda fase, que comprende 1,3 kilómetros en Íquira y 2,7 kilómetros en Yaguará”, explicó el secretario de Vías e Infraestructura, Camilo Andrés Cabrera.

Durante el anuncio, los alcaldes de los municipios beneficiados resaltaron la importancia de la obra.

El alcalde de Yaguará, Lenin Vargas, afirmó: “Esta fue una promesa que el gobernador realizó desde la campaña y que hoy se cumple. Para Yaguará significa un cambio positivo en la conectividad, porque son miles de yaguareños que podrán desplazarse con mayor seguridad, mejorar la movilidad de nuestros productos y fortalecer la conexión con el norte del Huila y nuestras veredas”.

A su turno, el alcalde de Íquira, Rubén Chacón, señaló: “Hace un par de meses el gobernador Rodrigo Villalba nos hizo este compromiso y hoy podemos decir que es una realidad: diciendo y haciendo. Esta obra beneficiará a todo Íquira, con más de 11.000 habitantes que contarán con una carretera más segura, más rápida y con mejores condiciones para el comercio, la educación y la vida diaria de nuestra gente”.

Conexión estratégica

La rehabilitación de este corredor vial no solo busca mejorar la movilidad de los habitantes de Íquira y Yaguará, sino también convertirse en un eje dinamizador para la región.

Al conectar zonas agrícolas con los centros de comercialización, facilitará la salida de productos, impulsará el turismo hacia la represa de Betania y mejorará el acceso de las comunidades rurales a servicios básicos como la salud y la educación.

Con este nuevo avance, la Gobernación del Huila reafirma su compromiso de transformar la infraestructura vial en todas las subregiones del departamento, cumpliendo con hechos el propósito de consolidar un Huila más competitivo, seguro e integrado.