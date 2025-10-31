Gobernación del Huila, entregó seis carrotanques para fortalecer la atención de emergencias

Cuerpos de Bomberos de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Rivera, fueron beneficiados con la entrega de estos vehículos que llegan a reforzar el parque automotor de los organismos de socorro.

En un esfuerzo decidido por fortalecer la gestión del riesgo en el departamento, el Gobierno “Por un Huila Grande” entregó seis vehículos tipo cisterna a los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Rivera. La adquisición, valorada en $4.356 millones, fue financiada con recursos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo y el importante aporte económico de las administraciones municipales.

Los carrotanques llegan para reforzar el parque automotor de los organismos de socorro y atender emergencias derivadas de incendios y fallas en el suministro de agua, especialmente ante la declaratoria de calamidad pública establecida mediante el Decreto Departamental 357 de 2023.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó que esta entrega se convierte en una acción determinante frente a las condiciones climáticas actuales:

“Hoy celebramos un logro que va mucho más allá de la entrega de unos vehículos. Celebramos el fruto del trabajo serio, técnico y comprometido de esta administración”, afirmó.

Agregó además que “estos carrotanques representan la capacidad de un gobierno que cumple y resuelve. Hoy podemos decir, con orgullo y con verdad: le cumplimos a los bomberos de estos 6 municipios y le cumplimos al Huila Grande”.

Tecnología y seguridad al servicio de la comunidad

Cada vehículo cuenta con un tanque de 3.300 galones fabricado en acero inoxidable, incluyendo bases, drenajes y soportes, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. Su instalación sobre separadores de caucho vulcanizado permite absorber vibraciones y prevenir daños por fricción, mientras que el diseño con un centro de gravedad bajo favorece la estabilidad en operación urbana y rural.

Los vehículos integran bafles longitudinales y transversales que evitan el desplazamiento brusco del agua, reduciendo riesgos durante maniobras de giro, frenado o arranque. Además, el tanque puede desmontarse sin afectar la carrocería, optimizando procesos de mantenimiento. Cada unidad está equipada con bombas HALE de alto rendimiento y cumple la norma internacional NFPA 1901.

Un proceso riguroso para garantizar calidad

El mandatario de los huilenses resaltó que este proyecto enfrentó algunas complejidades desde su inicio en 2023, pero que se logró culminar gracias al compromiso institucional.

“No fue un camino fácil, pero decidimos no rendirnos. Realizamos reuniones, mesas de análisis, revisiones jurídicas y técnicas. Y lo más importante: involucramos a quienes más saben de emergencias, nuestros bomberos”, expresó.

Antes de la entrega, una firma nacional certificada realizó análisis técnicos detallados y emitió el aval final de calidad. Solo después de la aprobación de los cuerpos de bomberos, los vehículos fueron oficialmente recibidos por el Departamento.

Un respaldo tangible para quienes protegen al Huila

Los alcaldes y cuerpos de bomberos de los municipios beneficiados agradecieron esta dotación, resaltando que permitirá llegar a comunidades vulnerables y atender emergencias en zonas de difícil acceso. Los carrotanques serán fundamentales para sofocar incendios forestales y estructurales, abastecer de agua potable durante contingencias y apoyar operaciones de rescate en todo el territorio.

“En nombre de todos los comandantes de bomberos del Huila, agradecemos la decisión política de sacar adelante este proyecto que a pesar de los tropiezos hoy es un sueño cumplido, agradecerle también al doctor Juan Carlos Casallas que se puso la camiseta en el trámite de sacar adelante a este proyecto”, afirmó el Capitán Gilberto Rojas Sánchez, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitalito.

Con esta entrega, el Gobierno Departamental cumple su compromiso con la seguridad, la protección del medio ambiente y la capacidad de respuesta ante emergencias. “Lo que otros veían como un problema, nosotros lo convertimos en una solución para las comunidades”, concluyó el gobernador Rodrigo Villalba.