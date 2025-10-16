Gobernación del Huila, entregó cámaras de alta tecnología para fortalecer el trabajo operativo del Ejército Nacional

Esta dotación moderniza el equipamiento de los soldados, mejora las capacidades de inteligencia y control territorial, y reafirma el compromiso institucional con una seguridad más transparente, efectiva y al servicio de la ciudadanía huilense.

Con el propósito de fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia y de control territorial de la Fuerza Pública, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios, realizó la entrega de 20 cámaras corporales de última generación al Ejército Nacional, en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC 2024 – 2027.

Esta dotación, que representa una inversión cercana a los 50 millones de pesos, incluye 20 cámaras DJI Osmo Action 5 Pro, 20 soportes de casco y 20 memorias micro SD de 256 GB, equipos diseñados para ofrecer alta calidad en grabación, resistencia en campo y gran capacidad de almacenamiento, lo que permitirá registrar, respaldar y fortalecer las operaciones militares en el territorio huilense.

El gobernador encargado del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, destacó la importancia de esta entrega como una acción concreta de apoyo a la Fuerza Pública y un avance significativo en la consolidación de una seguridad moderna, eficiente y transparente: “Desde la Gobernación del Huila seguimos comprometidos con la seguridad de nuestro territorio. Más tecnología significa más confianza, más respaldo y más efectividad para nuestras autoridades. Con estas cámaras fortalecemos la capacidad de respuesta de nuestros soldados y contribuimos a la protección de la ciudadanía”.

La entrega de estos dispositivos se suma a las acciones que la Gobernación viene adelantando a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024–2027, cuyo objetivo es modernizar los sistemas de apoyo tecnológico a las autoridades, mejorar la prevención del delito y fortalecer la coordinación institucional en el territorio.

El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, explicó que las cámaras harán parte del equipamiento habitual del personal militar: “Estas cámaras, la intención es que hagan parte del equipamiento del soldado, ya sea en el casco o en el chaleco, y queden integradas como un elemento más del traje que lleva nuestro soldado. Con esto se podrá filmar acciones en el objetivo, registrar quiénes los agreden, quiénes intimidan o constriñen a la población civil, y elaborar informes de inteligencia que sirvan como criterio orientador para los procesos estratégicos”.

Casallas Rivas, gobernador encargado, resaltó que esta inversión se enmarca dentro de la estrategia departamental de seguridad ciudadana y convivencia: “Estas cámaras no solo refuerzan la labor operativa, sino que también promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Cada recurso invertido en tecnología es una apuesta por la vida, la tranquilidad y la legalidad en el Huila”.