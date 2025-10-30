Gobernación alista dispositivo especial de seguridad para la Carrera de la Mujer Opita

Con el acompañamiento de la Fuerza Pública, la Policía y los organismos de socorro, el Gobierno “Por un Huila Grande” se prepara para el gran encuentro deportivo que promueve el empoderamiento, la convivencia y la participación activa de las mujeres.

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios, coordinó las acciones de seguridad para la Carrera de la Mujer Opita, que se realizará este domingo 2 de noviembre a partir de las 7:00 a.m. en el municipio de La Plata, con el propósito de brindar tranquilidad y respaldo a todas las participantes de este importante evento de integración y empoderamiento femenino.

El secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas Rivas, destacó el compromiso del Gobierno Departamental “Por un Huila Grande” con la seguridad de las mujeres y sus familias durante la jornada. “Hemos gestionado el apoyo y acompañamiento institucional, articulando esfuerzos con la Fuerza Pública para garantizar que esta actividad se desarrolle en completa normalidad”.

El plan de seguridad contará con la presencia del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, que realizarán patrullajes preventivos en los principales ejes viales y áreas rurales aledañas al municipio. Además, el Departamento de Policía Huila participará con unidades de Tránsito y Transporte, GAULA, Infancia y Adolescencia e Inteligencia Policial, reforzando el esquema de protección.

Casallas Rivas enfatizó que este tipo de eventos reflejan la unión y fortaleza de las mujeres huilenses. “La Carrera de la Mujer Opita es una oportunidad para celebrar la vida, la resiliencia y la participación de nuestras mujeres, en un entorno seguro y de confianza”, afirmó.

De igual forma, recordó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y comunidad para mantener la tranquilidad durante la actividad. “Nuestro propósito es que las huilenses y sus familias disfruten de esta jornada sin preocupaciones, con el respaldo permanente de todas las instituciones del Estado”, agregó.

La Gobernación del Huila invita a todas las mujeres del departamento a participar activamente en este evento deportivo y simbólico, que busca fortalecer el empoderamiento femenino, promover la convivencia y exaltar el papel de la mujer en la sociedad huilense.