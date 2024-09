Giséle Pélicot, fue aplaudida a la salida del juzgado, donde declaró su exmarido, quien durante una década la drogó sistemáticamente para que otros hombres abusaran de ella.

Este indignante caso, ocurrido en Francia, ha impactado en todo el mundo, pues Dominique Pelicot, de 71 años, le administró medicamentos a su esposa para dormirla y así, permitir que decenas de desconocidos se aprovecharan; todo esto, entre 2011 y 2020.

Fue hasta que las autoridades revisaron la computadora del hombre, luego de ser arrestado por tomar fotografías inapropiadas a mujeres, y dieron con los lamentables videos, donde se evidencia todo lo que le hacia a su esposa.

Dominique Pelicot, durante el testimonio de ante la justicia, reconoció sus delitos y habló acerca de haber tenido una traumática infancia llena de abusos.

«Soy un violador, como todos los qué están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario», afirmó Pelicot, refiriéndose a los 50 coacusados.

Como si fuera poco, según la investigación, se encontraron fotos de su hija y de sus dos nueras en su computadora, las cuales tomó sin su conocimiento y, en algunos casos, cuando las mujeres estaban desnudas. Dominique dijo que tenía estos archivos en parte por placer y también como “una medida de garantía” para “encontrar a quienes participaron en todo esto”.

Algunos coacusados defienden que desconocían que administraba medicamentos para dormir a su mujer y afirman que pensaban que se trataba de una pareja libertina; sin embargo, el acusado argumenta que todos sabían perfectamente bajo que condiciones sucedían los encuentros.

