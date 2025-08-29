Gigante presentó oficialmente su marca municipal de turismo

El municipio de Gigante, Huila, realizó el lanzamiento y validación de su marca región “Gigante, el gran destino” el pasado jueves 28 de agosto de 2025, en el pasaje de la cafetería La Victoria.

La actividad reunió a operadores turísticos, gremios económicos y diferentes actores interesados en el desarrollo del sector.

El signo distintivo es un sello que evoca las riquezas culturales, naturales y agropecuarias, el dinamismo de la gente, es un homenaje a las tradiciones musicales: por eso desde la guitarra nace un gran árbol que florece haciendo alusión a la ceiba de la libertad, la cual seguirá siendo un gran punto de referencia para el municipio.

Elementos del logo

– El Cacao: Gigante es la capital cacaotera de Colombia.

– Homenaje a la ceiba de la libertad.

– Relieves del paisaje.

– Homenaje a la bandera tricolor municipal.

– Homenaje a la tradición musical y el legado del maestro Luis Alberto Osorio Scarpetta.

– Frutos de café, producto de alta calidad producido en el municipio.

– Atardeceres en los miradores del municipio.

– Riquezas hídricas representadas especialmente en el río Magdalena y la represa El Quimbo.

Durante el encuentro, los asistentes destacaron la importancia de esta iniciativa como una oportunidad para fortalecer la identidad turística del municipio y generar estrategias conjuntas que impulsen el crecimiento económico a través del turismo.

Con esta nueva imagen, Gigante apuesta por consolidarse como un referente en la promoción de experiencias auténticas y sostenibles.