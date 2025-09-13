Gigante, el gran destino, brilla en Expohuila Tech 2025

Con la presencia del alcalde Josué Manrique y una nutrida delegación, Gigante se destaca en Expohuila Tech 2025, como un territorio lleno de atractivos turísticos y riqueza cultural.

El pasado viernes 12 de septiembre se realizó la apertura del stand de Gigante en Expohuila Tech 2025, feria que reúne lo mejor de la innovación y el desarrollo regional. La comitiva, encabezada por el ingeniero Josué Manrique, alcalde del municipio, presentó ante visitantes y empresarios la amplia oferta turística que convierte a Gigante en un destino estratégico dentro del Huila.

En el acto inaugural participaron secretarios de despacho, concejales y emprendedores locales, quienes resaltaron no solo los paisajes y sitios turísticos, sino también productos insignia del municipio como café y cacao, reflejando la identidad y tradición giganteña. La iniciativa despertó el interés de asistentes y abrió la posibilidad de fortalecer la conexión entre turismo, cultura y economía.

La participación de Gigante en este importante escenario departamental se convierte en una oportunidad para posicionar al municipio como “el gran destino de Colombia”. Con esta presencia, se busca reafirmar el potencial turístico y productivo del territorio, dejando en alto el nombre del municipio y proyectándolo hacia nuevas alianzas y visitantes.