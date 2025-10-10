Gigante despertó con la alborada giganteña

Con música papayera, folclor y una alegría contagiosa; la tradicional Alborada Despertar Giganteño anunció las festividades en Gigante hoy viernes 10 de octubre.

Desde las cinco de la mañana, las y los giganteños se dieron cita en el parque principal para revivir esta costumbre huilense que anuncia la llegada de la parranda y el reencuentro. Al ritmo folclórico de la papayera, los participantes recorrieron las principales calles del pueblo en un desfile lleno de alegría y espirítu parrandero.

Brindando aguardiente y saludando a los vecinos, al ritmo de canciones propias del Huila; se reafirmó que las fiestas del Cacao y del café son una gran oportunidad para gozar de las tradiciones y la unión del pueblo, la alborada de hoy estuvo a cargo del seleccionado alcalde de fiestas Dorian Sierra, quien junto a la reina del cacao y el café 2024 bailaron y disfrutaron, animando a los giganteños y anunciando que la fiesta comenzó.

La programación de hoy contará con el encuentro de música campesina, celebración del día del campesino, taller lúdico recreativo de danzas, desfile nocturno, intervención músical y el baile popular a cargo del grupo baché.