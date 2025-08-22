Germán Casagua realiza inversión histórica en baterías sanitarias en la zona rural de Neiva

Con una inversión histórica de más de $3.800 millones, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, firmó este martes el convenio que oficializa el inicio de la construcción de baterías sanitarias para familias campesinas cafeteras de la zona rural, convirtiéndose en el primer mandatario municipal en ejecutar un proyecto de esta magnitud en los corregimientos productores de café.

El convenio contempla una inversión total de $3.852.547.571, de los cuales $3.609.547.571 son aportados por el municipio y $243 millones por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad con la que se firmó el acuerdo.

La obra beneficiará a 140 familias rurales en seis corregimientos: Aipecito (36), Chapinero (26), San Luis (16), Vegalarga (28), Río Ceibas (25) y Caguán (9). El plazo de ejecución será de cinco meses, tiempo en el que se adelantarán los trabajos de construcción de las unidades sanitarias.

“Esto va a mejorar la calidad de vida de muchas familias campesinas. Ese es nuestro compromiso de invertir recursos para disminuir la brecha de desigualdad que existe entre nuestra zona urbana y nuestra zona rural”, aseguró el alcalde Casagua al momento de la firma.

De igual forma, Jhon Jairo Marín, presidente del comité municipal de cafeteros, afirmó que “esto es un beneficio muy grande para nuestras familias cafeteras del municipio de Neiva. Esto, además, es muy importante porque minimiza la contaminación ambiental”.

El mandatario resaltó que este proyecto marca un antes y un después en las políticas de inversión para la zona rural, ya que llega a comunidades apartadas que nunca antes habían recibido este tipo de obras.

Con ello, su administración busca mejorar las condiciones de salubridad, la calidad de vida de los campesinos y la competitividad del sector cafetero.