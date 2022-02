Gerente de ESE San José de Isnos, anunció denuncias contra ‘Don Panelo’ por apropiación ilegal de recursos de la salud

En un comunicado donde la entidad afirma no ser ciertas varias de las aseveraciones pronunciadas por el ex alcalde de Isnos, Rigoberto Rosero, durante su lanzamiento de campaña a la Cámara por el Huila, también afirma que el político por Centro Democrático cometió fraude en compra de equipos médicos cuando fue mandatario de esa localidad

El conocido como don Panelo, Rigoberto Rosero Gómez, realizó hace pocos días su lanzamiento como candidato a la cámara de Representantes por el Huila, avalado por el partido político Centro Democrático.

Durante el evento, llevado a cabo en Pitalito, sur del Huila, el candidato hizo varios pronunciamientos que desataron la indignación del cuerpo médico y administrativo de la ESE Hospital San José del Municipio de Isnos, donde fue alcalde el señor Rosero en el período 2016-2019.

Mediante comunicado a la opinión pública, desvirtuaron una a una las afirmaciones hechas por el señor ‘panelo’, en donde se deja claro que además de no hacer casi nada como mandatario en favor de la ESE de su municipio, cometió delito de apropiación ilegal de recursos públicos destinados a la salud.

“Es una información engañosa y falsa en actividades proselitistas por parte del señor Rigoberto Rosero Gómez en su condición de candidato a la Cámara de Representantes por el partido político Centro Democrático”, dice el inicio del comunicado.

“No es cierto y como tal embustera la información, que el señor Rigoberto Rosero Gómez viene entregando a la comunidad en general, en lo que tiene que ver con el apoyo y transformación de la salud en el Municipio de Isnos cuando fungió como alcalde con relación a la prestación de servicios de salud que le compete al Hospital San José”, afirma el documento firmado por la gerente de la ESE San José, Ruth Mildred Puentes Montenegro.

El documento público, afirma que no es cierto que como alcalde de Isnos el señor Rosero haya apoyado para mejorar 100% la salud de los isnenses, o que haya cambiado a 4 gerentes de la ESE San José por desviación de recursos, que haya certificado el centro de salud, que haya retirado las ambulancias viejas y cambiadas por vehículos nuevos, que haya dotado al hospital de camas o de equipos médicos.

“El Hospital San José no obtuvo ningún apoyo económico ni logístico para el trabajo de prestación de servicios de salud por parte del señor Rigoberto Rosero cuando fue alcalde de Isnos, teniendo la entidad que desarrollar sus actividades de manera directa, con recursos propios, y que antes por el contrario, el señor Rosero entorpeció la función del hospital y el desarrollo de sus actividades de mejora, hechos que nos conllevó a la interposición de tutelas, denuncias y reportes a los entes de control municipales, departamentales y nacionales”, dice el comunicado.

“No existe durante la administración del señor Rigoberto Rosero Gómez, ningún acto sancionatorio, proceso disciplinario o acción penal relacionada con actos de corrupción de quienes gerenciamos la ESE Hospital San José, y que como tal hayan conllevado a una destitución. Se encuentran evidencias fehacientes que el motivo de salida de las dos gerentes del Hospital, y no cuatro, se dio porque las mismas no accedieron a sus acosos continuos laborales y sexuales, donde a la primera la retiró generándole un escrito de renuncia con falsificación de firma, hecho que fue demandado y donde se comprobó la falsedad y despido sin causa justa y por lo cual a hoy el Municipio de Isnos está obligado a pagar a la misma una cuantiosa suma de dinero como indemnización… con relación a la segunda gerente, éste de igual manera generó una serie de actuaciones ilícitas para destituirla por no acceder a sus imposiciones constantes de acoso sexual y laboral… frente a fallo de tutela, debió ser reintegrada…”, asegura la gerente en el comunicado.

“La organización del funcionamiento del Hospital y su habilitación en una nueva sede fue gracias al esfuerzo constante del equipo de trabajo del Hospital donde con nuestros propios recursos y entrega, logramos adaptar al mismo a las condiciones de infraestructura, equipos y talento humano necesario … sin ningún apoyo de la administración municipal en el tiempo que fue alcalde el señor Rosero”, afirma el documento.

“Durante la administración del señor Rigoberto Rosero Gómez sólo se nos aportó $85.000.000 para una primera ambulancia la cual costó $180.000.000 y donde el Ministerio de Salud y Protección Social aportó $80.000.000 y la ESE Hospital, aportó $15.000.000. En adelante frente a los nuevos vehículos adquiridos nunca el señor Rosero aportó recurso alguno, siendo renovado nuestro parque automotor con recursos propios…”, asevera el comunicado.

“El señor Rigoberto Rosero Gómez en su condición de alcalde, nunca aportó recurso alguno para la dotación hospitalaria; lo que se logró para este fin, fue gracias a recursos propios del Hospital y con gestiones gerenciales ante el Ministerio de Salud y Protección Social y la Gobernación del Huila…”, estipula el comunicado.

“La dotación de camas que se presentó durante la administración del señor Rigoberto Rosero Gómez, se generó por auxilio del Ministerio a las Empresas Sociales del Estado…”, se especifica en el escrito.

Rigoberto Rosero Gómez fue denunciado por apropiación de recursos públicos

El comunicado anuncia que se encuentra en disposición de los entes de control investigación por apropiación ilegal de recursos de la salud por parte del señor Rigoberto Rosero Gómez, en el año 2019, último año de su administración como alcalde del Municipio de Isnos, recursos que debían ser consignados al hospital para compra de equipos médicos, por proyecto tramitado por gerencia, en donde él mismo adquirió unos elementos sin corresponder a su función, contraviniendo lo ordenado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Gobernación del Huila, “ingresándolos de manera encubierta y en horas no laborables al hospital…”, sin corresponder éstos a las marcas autorizadas por el Ministerio y ´por ello su equipamiento era de mala calidad”, deja claro el comunicado.

Finalmente, el documento recalca que en los últimos 4 años la ESE Hospital San José, “ha realizado una inversión total de $3.753.593.000 con recursos propios, donde $1.500 millones, se destinaron para adecuaciones de infraestructura y parque automotor, $2.200 millones, para compra de equipos biomédicos dotación de bienes muebles e inmuebles, gracias a la gestión, organización presupuestal y adecuada distribución de recursos sin adición o apoyo económico de terceros”.

Conozca aquí el Comunicado a la Opinión Pública completo:

