Gerente de Campaña de Petro en el Huila renuncia a su cargo

El economista conservador Hernando Ruiz López, fue designado como gerente de la campaña ‘Presidente Petro’ en el Huila, apenas el pasado jueves, pero renunció a su cargo este viernes tras polémica de importantes sectores del Pacto Histórico.

Ruiz López, estuvo cuatro años al frente de la Electrificadora del Huila luego de un acuerdo político de unidad nacional con el senador Hernán Andrade y el Gobierno Nacional en el segundo mandato el presidente Juan Manuel Santos. “Es un profesional, un técnico, un gerente, un hombre que ha desempeñado cargos regionales y nacionales y Jefe de Planeación Departamental”, expresó el senador Barreras, añadiendo en la rueda de prensa donde lo presentó, que es fundamental para el grupo político integrar personas de partidos que sumen positivamente a la campaña.

Sin embargo, su nombramiento originó rechazo en el grupo ‘Juventud Humana Huila’ y en la senadora Esperanza Andrade, quien no avaló el hecho que de Ruíz apoye la campaña de Petro.

Si la designación de Hernando Ruiz causó malestar en el movimiento Juventud Humana, por los lados del andraismo en cabeza de la senadora conservadora Esperanza Andrade, no fue menor.

La Representante a la Cámara en un comunicado indicó que el andraismo no está de acuerdo con la designación. “El andradismo desautoriza, no comparte, que los conservadores, menos la dirigencia, apoye otra campaña política”.

Renuncia inmediata

A raíz de lo anterior, Hernando Ruíz López, a través de un comunicado escrito, el recién anunciado gerente de la campaña Petro presidente, agradece haber sido tomado en cuenta para hacer parte del grupo político, pero afirma que renuncia a tal cargo debido al gran inconformismo proveniente de importantes sectores del Pacto Histórico, que rechazan su vinculación la cual se dio, para ellos, de manera imprecisa y apresurada en este punto de la campaña.

«He recibido de diferentes fuentes, mensajes de beneplácito por lo ocurrido ayer; como también he percibido posiciones muy radicales de rechazo, provenientes de sectores importantes del Pacto histórico en el Huila. Y esto último me hace pensar en lo difícil que será para que alguien que recién llega al Pacto pueda cumplir cabalmente con su responsabilidad de coordinar tareas administrativas y financieras con grupos al interior que no comparten ni aceptan su vinculación, sobre todo por el tiempo precario que hay para ello», como menciona la carta expuesta aquí:

Con información de: La Nación