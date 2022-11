Galilea: la empresa que le apuesta al futuro de las marcas en el metaverso

Ya existe la primera agencia colombiana especializada en el Metaverso

La naciente agencia colombiana Galilea, busca ofrecer servicios a nivel mundial.

La oportunidad de mercado en el metaverso para las marcas será de US$5 Trillones para 2030.

Metahumans, Brandversers, 3D Virtual Assets, Metaevents, Metashopping, entre otros serán parte del nuevo léxico del marketing empresarial.

La vida como la conocemos está muy cercana de tener grandes cambios, gracias a la popularización del metaverso y a la tecnología que nos permite evolucionar las conexiones sociales. Así como el mundo cambió con la llegada del Internet, el metaverso representará el siguiente nivel de las relaciones sociales y las experiencias empresariales.

Tal es el interés que suscita este tema que, según el New York Times, se registran más de 81 millones de resultados de búsqueda en Google de la palabra “Metaverso” y la plataforma de videojuegos Roblox ya suma más de 50 millones de usuarios diarios.

Así mismo, las cifras reveladas por la consultora estratégica global McKinsey & Company, de su estudio “Value creation in the metaverse” de 2022, dan cuenta que las proyecciones económicas del metaverso para el 2030, serán una oportunidad de mercado para las marcas de 5 trillones ($USD). Sin embargo, para entrar al metaverso, las empresas y las marcas estarían listas para dar el primer paso, pero no saben cómo.

La respuesta, por lo menos en Latinoamérica, parece tenerla Galilea, la primera agencia colombiana especializada en el metaverso, organización que, además, es una empresa hermana de Goldfish, agencia líder de Influencer Marketing en Latinoamérica.

Galilea, el aliado en el metaverso

Por ello, y en sintonía con las tendencias actuales y la llegada inminente de esta nueva revolución digital, la compañía colombiana Galilea, de la mano de su CEO y fundadora Natalia Serna, emerge como la primera agencia que extiende su mirada al futuro de las marcas en el metaverso; esta es una apuesta que realiza Galilea de la mano del talento local, bajo el convencimiento que Colombia es un país que cuenta con altos estándares de calidad para poder realizar una labor de exportación.

“Galilea ayudará a las marcas locales e internacionales, a construir su presencia en el metaverso, a través de estrategias creativas y experiencias de entretenimiento, creando valor en el mundo virtual. El momento para entrar al metaverso es ahora, y a través de Galilea les ayudaremos a re-pensar las experiencias de los consumidores y a reinventar los modelos de negocio del futuro», manifestó Natalia Serna, CEO de Galilea.

Además, agregó “Como empresa hermana de Goldfish, tenemos más de 10 años de experiencia en servicios digitales. Creemos que el metaverso y los influencers serán el match perfecto, pues los influencers nos ayudarán a mostrar cómo se viven estas experiencias inmersivas y nos ayudarán a llevar tráfico al metaverso».

Galilea es una empresa hermana de Goldfish, organización que desde 2014 labora como una agencia experta en implementar estrategias exitosas y efectivas de Influencer Marketing. A través de estrategias creativas, contenidos poderosos y análisis de data, Goldfish ayuda a sus clientes a construir marcas y a generar un ROI positivo.

Apalancada en esta ascendencia, Galilea creará toda la experiencia de las marcas en el metaverso, dividido en cuatro etapas: consultoría y estrategia, diseño e implementación, lanzamiento y posicionamiento, medición y análisis. De esta manera, Galilea ayudará a las marcas a construir el futuro, encargándose de todo; haciendo posible lo imposible, pues en el metaverso la creatividad no tiene límites; y re-imaginando el consumer engagement. Con Galilea, los interesados podrán estar a la vanguardia de la actualidad llevando sus marcas al metaverso.

“Desde Galilea ayudamos a las marcas a entrar a este nuevo mundo, hacemos desde la estrategia y consultoría, hasta la ejecución de cualquier tipo de experiencia metaversal. Es una empresa que se enfoca 100% en este tipo de servicios”, agregó María Claudia Pico, Gerente General Galilea y Cofundadora. Además, “en algunos años, cada marca, grande o pequeña, tendrá su presencia en el mundo virtual, por esta razón, las marcas deben aprovechar este momento y ser pioneras, conquistando estos lugares emocionantes con nosotros”, concluyó.

Experiencias

Los servicios en el mundo virtual que ofrece Galilea, como la primera agencia en el metaverso, pasan por experiencias como la creación de Metahumans: los cuales pueden ser personajes en 3D hiperrealistas, clones virtuales y avatares.

También, la agencia presenta soluciones como Brandversers creando mundos virtuales, espacios de realidad aumentada y experienciales diseñados a las necesidades de los clientes, pues se parte de la premisa de que el metaverso actúa como una metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente sus limitaciones, en ese sentido es un mundo sin límites.

Escenarios como el Gaming serán opciones para marcas y empresas, las cuales por intermedio de Galilea podrán ofrecer un entorno interactivo para cualquier tipo de experiencia a sus usuarios.



Metahuman (personaje en 3D hiperrealista) creado por Galilea.

Otros de los servicios que ofrece Galilea son:

Virtual Assets: Creación y desarrollo de elementos en 3D adaptables al entorno metaversal.

Creación y desarrollo de elementos en 3D adaptables al entorno metaversal. Metaevents: Alquiler de espacios para activaciones temporales en metaverso existentes, (conciertos, conferencias, lanzamientos, meet & greets, etc).

Alquiler de espacios para activaciones temporales en metaverso existentes, (conciertos, conferencias, lanzamientos, meet & greets, etc). Metashopping: Tiendas virtuales interactivas conectadas con el e-commerce, versiones digitales de productos físicos.

La oportunidad de las marcas en el metaverso

La evolución de las conexiones traerá un sin número de cambios, no solo en las dinámicas sociales, sino en las estructuras empresariales, laborales y educativas, esto quedará en evidencia a partir del nacimiento de nuevos cargos, especializaciones, carreras y pensum académicos, palabras como Metahumans, Brandversers, Virtual Assets, Metaevents, Metashopping, entre otros serán parte del nuevo léxico del marketing empresarial.

Frente a este hecho, a la fecha las empresas ya han invertido más de 120 billones de dólares en experiencias inmersivas, ya que el 60% de los consumidores afirman que quieren este tipo de novedades. Es así el caso de Gucci, que celebró sus 100 años en Roblox; por su parte Louis Vuitton, conmemoró el natalicio de su creador con Viaja con Louis, The Game; otros casos son Hyundai Mobility Adventure, un espacio en Roblox; y Nikeland, el mundo virtual de Nike en Roblox.

Finalmente, cabe destacar que en Colombia ya se despertó el interés de las empresas por el metaverso, una oportunidad no solo de explorar nuevos caminos del marketing sino de seguir construyendo comunidad en el mundo virtual.