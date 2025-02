Fumigación contra el dengue en Neiva: estas son las fechas

Esta semana, varios barrios de Neiva serán fumigados para eliminar el vector transmisor del dengue. Conoce las fechas, prepárate y pon de tu parte para evitar criaderos en casa.

La Secretaría de Salud Municipal, a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), están ejecutando actividades de control y fumigación en los diferentes barrios que han sido priorizados en el Municipio, de acuerdo a la carga de la enfermedad por dengue.

Para la semana que corresponde del 10 al 14 de febrero, se llevará a cabo una jornada de fumigación en varios barrios de la ciudad para reducir el riesgo de contagio y proteger la salud de todos. Se continuará con la estrategia 3-4-7 la cual consiste en una intervención cada 3 días con el fin de lograr la eliminación total del vector en todas sus fases del ciclo biológico.



¿Cuándo y dónde será la fumigación?

Luisa Trujillo, coordinadora del programa de ETV, indicó “para esta semana se tiene la continuidad de esta estrategia en los barrios de Cándido, Panorama y Canaima, de los cuales se va a completar su ciclo número 2 y 3”.

• Panorama (segundo ciclo) – 07 de febrero | 6:00 a.m. – 9:00 a.m.

• Canaima (segundo ciclo) – 08 de febrero l 6:00 a.m. – 9:00 a.m.

• Cándido (tercer ciclo) – 10 de febrero | 6:00 a.m. – 9:00 a.m.

• Canaima (tercer ciclo) – 11 de febrero | 6:00 a.m. – 9:00 a.m.

• Panorama (tercer ciclo) – 12 de febrero | 6:00 a.m. – 9:00 a.m.

¿Qué debes hacer antes y durante la fumigación?

Para garantizar una jornada de fumigación efectiva y segura, Luisa Trujillo recomendó “una vez inicie el proceso, es fundamental salir de los hogares, abrir puertas y ventanas, y ubicarse en un espacio abierto en dirección contraria a la fumigación. Además, si hay alimentos en casa, es importante guardarlos o cubrirlos adecuadamente para su protección”.

Asimismo, resaltó la importancia de cuidar a las mascotas, por lo que se debe proteger sus recipientes de agua y comida, evitando así cualquier riesgo para su salud.

La prevención empieza en casa

La fumigación ayuda a reducir la población de mosquitos, pero no es suficiente si en los hogares siguen existiendo criaderos. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos evitar la propagación del virus y proteger a nuestros seres queridos.