Fuertes lluvias ocasionaron emergencias en el municipio de Suaza, Huila

Las lluvias que se registraron en la tarde de este lunes en el municipio de Suaza generaron emergencias por inundaciones. El alcantarillado colapsó afectando a por lo menos 10 viviendas. Los organismos de socorro siguen trabajando en la zona.

Las lluvias registradas en la tarde de este lunes en el sur del Huila, causaron emergencias en el municipio de Suaza. Ante el fuerte aguacero, el sistema de alcantarillado del barrio San Martín colapsó, generando inundaciones en 10 viviendas de esta zona.

La emergencia causó pérdidas materiales significativas en inmuebles, electrodomésticos y otros enseres. Varias familias tuvieron que evacuar temporalmente mientras se adelantaban las labores limpieza. Personal de la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, atendieron esta situación.

“De acuerdo con la información reportada por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Suaza, debido a las intensas lluvias, se presentó colapso en el alcantarillado del casco urbano de ese municipio, específicamente en el barrio San Martín. Esto generó inundaciones en viviendas, provocando afectaciones en enseres. Actualmente las autoridades continúan en la evaluación de daños y análisis de necesidades tras la emergencia”, aseguró Jorge Leonardo Chaparro, geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila.

Alistamiento ante segunda temporada de lluvias

Actualmente el país se encuentra en la transición de la segunda temporada seca hacia la segunda temporada de lluvias de 2025, la cual, según el IDEAM, estaría iniciando a mediados de este mes de octubre. Por lo tanto, las autoridades de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios, deben contar con el plan de contingencia para enfrentar esta temporada de lluvias que irá hasta finales del mes de diciembre del presente año.

“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila seguimos haciendo énfasis a todos los municipios, para que tengan activos sus planes de contingencias ante la llegada de la segunda temporada de lluvias del 2025. Por lo tanto, continuamos como departamento, en articulación con todas las alcaldías, para dar respuestas ante cualquier eventualidad”, puntualizó el funcionario.