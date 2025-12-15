Fraudes silenciosos cuando la falta de control financiero pone en jaque la confianza del mercado

Casos revelan cómo la opacidad financiera abre la puerta a préstamos duplicados, facturas comprometidas dos veces y fallas que erosionan la confianza del mercado.

Los recientes incidentes de las empresas Tricolor y First Brands en Estados Unidos revelaron fallas profundas en el mercado de deuda privada, préstamos respaldados por los mismos activos, facturas comprometidas dos veces, pasivos ocultos y una ausencia total de trazabilidad entre inversionistas, fondos y empresas. A pesar de ser un mercado complejo, la falta de un registro único o integrado sigue permitiendo que el riesgo se acumule en silencio.

Según el Global Asset Monitor de Ocorian, el valor global de deuda privada alcanzó US$1.19 trillones de dólares. Una cifra enorme que contrasta con la fragilidad de los sistemas de control actuales en Estados Unidos y la ausencia de una infraestructura que permita verificar cualquier irregularidad en tiempo real. Esta falta de transparencia ha permitido que se repitan los mismos activos en múltiples operaciones sin ser detectados a tiempo.

‘’La persistente falta de transparencia debilita la confianza de los inversionistas, encarece el capital y aumenta el riesgo de fraudes y operaciones duplicadas, mientras dificulta que los prestamistas, inversionistas y reguladores identifiquen riesgos reales durante la estructuración y operación de cada deuda estructurada. Que incluso algunos de los bancos e inversionistas más grandes del mundo hayan pasado por alto, duplicaciones y contratos mal verificados muestra que los mecanismos tradicionales ya no son suficientes’’, comentó Valentina Valencia CEO de Vaas.

Lo que hoy sacude al mercado estadounidense ya se vio en Latinoamérica hace más de una década. Duplicaciones, facturas falsas, garantías replicadas y administradores sin controles robustos generaron un problema sistémico que obligó a la región a evolucionar. Como respuesta, nació la figura del master servicer activo, un rol encargado de:

Validar operaciones y documentos.

Supervisar a los administradores primarios.

Verificar flujos y garantías.

Detectar anomalías antes de que se conviertan en pérdidas.

‘’Con una plataforma que automatiza la supervisión del crédito privado al verificar documentos, revisar flujos en tiempo real y detectar duplicaciones con total trazabilidad, VAAS se posiciona como la evolución tecnológica del master servicer activo, permitiendo reducir hasta 70 por ciento los tiempos operativos brindando transparencia, confianza y liquidez en el mercado latinoamericano con una cartera acumulada de hasta US$1,100 millones de dólares al optimizar procesos y controles’’ añadió Valencia

Finalmente, la complejidad de los mercados de crédito privado evidencia la necesidad de supervisión avanzada y trazabilidad efectiva. Los modelos probados en entornos complejos muestran cómo la tecnología puede automatizar procesos y detectar duplicaciones, permitiendo que los mercados avancen hacia una gestión más segura y transparente, constituyendo un paso clave en la evolución del mercado.