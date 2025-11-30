Fin a la espera: Reiniciarán obras de sede de la ESAP en Neiva

Luego de 14 años de espera, la comunidad educativa de la ESAP territorial Huila, verá por fin materializado su sueño de tener sede propia y digna.

La sede de la ESAP del Huila, en Neiva, ya tiene fecha de reinicio de obras. A más tardar en febrero de 2026, retomarán labores civiles en el lote de la antigua Licorera del Huila en la comuna 1 de Neiva, y que permitirán así, finalizar las obras de infraestructura.

Así fue anunciado en Neiva, por el director de la ESAP, Jorge Iván Bula y la presidenta de Enterritorio, Esmeralda Molina; en una mesa técnica de alto nivel convocada por el senador Pedro Flórez.

En el evento celebrado en la sede de la UIS de Comfamiliar Huila, y al que asistieron también el alcalde Germán Casagua, así como estudiantes, las veedurías ciudadanas, Contraloría, Personería y Procuraduría, las partes anunciaron la finalización de la fase 1 de este proyecto, y que permiten dar paso a la fase 2, correspondiente a la obra física.

La fase 1 que correspondía a estudios, diseños, cierre presupuestal, actualización del componente eléctrico y sistemas complementarios; era un compromiso que se estableció en el debate de control político realizado por el senador Pedro Flórez hace una semana en la Comisión Sexta y que facilitó destrabar este proyecto, que lleva 14 años de construcción.

Recursos listos

Así mismo, ESAP y Enterritorio, mostraron los CDP que aportarán cada entidad para la ejecución total de la obra, y que era otro compromiso establecido. ESAP aportará 5.600 millones de pesos, mientras que Enterritorio dispondrá de 9.900 millones de pesos para garantizar la construcción total de la obra.

Estos 15.500 millones se sumarán a los más de 17.000 millones de pesos que actualmente tienen disponibles, correspondientes a convenios anteriores, completando los casi 33.000 millones del cierre financiero del presupuesto actual.

Cronograma

Otro de los compromisos adquiridos en el debate, era el cronograma de obra que también fue presentado en la mesa técnica.

De acuerdo al documento presentado por Enterritorio, las obras se reiniciarán a más tardar en febrero de 2026, y se extenderán hasta octubre de 2027, cuando se espera sea terminada la obra.

Optimismo

Tras los anuncios, la comunidad académica manifestó su optimismo por ver avances significativos en este proyecto. El alcalde Germán Casagua resaltó que hace un año que las partes se reunieron, no había mostrado una hoja de ruta clara como la que hay actualmente y resaltó la labor del senador Pedro Flórez para destrabar esta obra.

Entre tanto el congresista, agradeció la voluntad de ESAP y Enterritorio en cabeza de sus directivos, para lograr el cierre financiero y establecer este cronograma, que permitirá en los plazos establecidos, poder terminar esta obra.

Así mismo anunció que pedirá a los órganos de control, realizar un seguimiento riguroso del proyecto, a fin que esta vez, se cumplan los compromisos adquiridos y la ESAP pueda tener por fin, su anhelada sede.