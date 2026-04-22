Fico, el pequeño inmundo remedo de inquisidor

En estos tiempos, donde la lectura escasea, el evento de Literatura más importante en Colombia, abría sus puertas en Bogotá en Corferias, dándole paso a la Edición 38 de la Feria Internacional del Libro: Escucharnos es Leernos.

Al mismo tiempo, en Medellín, en la vibrante ciudad paisa, su rey, Fico II, desde el trono del Palacio La Alpujarra, dictaba una orden perentoria en su cuenta de X: Cancelar la presentación del libro “El M19 de la Guerra a la Política”, escrito por el académico e investigador Jaime Rafael Nieto López, que se presentaba en la Biblioteca Pública Piloto.

Furibundo reclamó el delirante reyezuelo que “En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”, y dijo que ese “relato romántico”, no lo permitiría en su ciudad.

El remedo de inquisidor fue ignorado, le hizo más publicidad al lanzamiento y la Biblioteca, pública hay que recordárselo, se llenó y el escrito fue presentado sin inconvenientes.

De inmediato, los defensores de la literatura, acentuaron sus absurdas críticas y le recordaron algo de historia, cuando hubo la quema de libros por los nazis en Alemania en 1933, o la destrucción de conocimiento en China (213-210 a.C.), el incendio de la Biblioteca de Alejandría (48 a.C.), y las dictaduras en Chile (1973) y Argentina (1976).

Pero un ejemplo más cercano, fue el 13 de mayo de 1978, cuando Alejandro Ordóñez (Procurador General de la Nación entre 2009 y 2016) participó en una quema colectiva de libros y revistas frente a la biblioteca pública municipal Gabriel Turbay de la ciudad de Bucaramanga. Se quemaron revistas de índole pornográfica y libros de García Márquez, Rousseau, Marx.

Prohibir un libro en una biblioteca pública no es defender la legalidad, es violarla. La libertad de expresión y de cátedra está en la Constitución.

El rey Fico II, cuestiona y atenta contra la libertad en la Literatura, pero hace oídos sordos el problema social en el que se volvió su ciudad: Putas, Drogas, Dólares, Gringos y la gentrificación desbordada.

Su tarea es la de promover la lectura, la de apoyar a los y las creadoras, no definir sus contenidos y, menos, cancelar sus eventos y censurar sus libros.

Finalmente, el libro ofrece un análisis académico y sistemático sobre la trayectoria del Movimiento 19 de Abril (M-19). Examina las decisiones que llevaron al movimiento a optar por la insurgencia. Documenta la desmovilización y la conversión del grupo en el partido político Alianza Democrática M-19. Explora cómo el M-19 utilizó lo simbólico e imaginario para influir en la política nacional, vinculándolo incluso con hitos actuales como la presidencia de Gustavo Petro.

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Por: Alejandro Cabrera Collazos – alejandrocabrera23@gmail.com

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