Festival del tamal dejó ventas de más de 50 millones de pesos

Este primer Festival fue catalogado como un éxito total, más de 4.500 personas asistieron a este evento que ayudó a más de 80 productoras de este exquisito producto típico del Huila.

Más de 7.000 tamales fueron vendidos en el Primer Festival del Tamal, cientos de personas hicieron parte de este evento que fue todo un éxito, tuvieron ventas de más de 50 millones de pesos, actividad que ayudó a dinamizar la economía de las productoras de tamal.

El evento fue organizado por el Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades, CEGO, enarticulación con Florhuila, Coca Cola, la Oficina de Internacionalización, las secretarías General, Juventud y de Cultura y el Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, de la Alcaldía de Neiva.

“Realizamos el Primer Festival del Tamal, un espacio donde contamos con 80 productoras de tamal, vendimos más de 7.000 tamales, logrando unas ventas de 50 millones de pesos, agradecemos a todas las productoras del tamal y a las personas que vinieron a comprar un producto local, a dinamizar la economía de estas familias”, sostuvo Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, líder del CEGO.

Suldery Cruz García fue la feliz ganadora del millón de pesos, premio que fue entregado por parte de Florhuila, catalogada con el mejor tamal de la feria, en segundo lugar quedó Pola Sánchez, quien ganó 500 mil pesos y María Eulalia Álvarez $300 mil.

“Soy madre cabeza de hogar, tengo dos hijos, estoy muy contenta, muy agradecida con el alcalde, es la primera que hay este Festival del Tamal, es un evento muy bonito que ojalá se siga realizando, gracias arroz Florhuila y a Coca Cola que nos patrocinó. Yo vivo en el barrio El Limonar y mi contacto es 3125446742”, manifestó Suldery Cruz García, la ganadora del primer puesto.

Por otro lado, Coca Cola hizo entrega de dos premios más, de 200 mil pesos en productos, a Daniela Quintero Rodríguez y Fabiola Rivera de Cuenca.

Fueron 80 las productoras de tamales que participaron en este evento, que recibió muy buena recepción por parte de los neivanos.

Según dieron a conocer las personas que acudieron al evento, sobre las 10 de la mañana más de la mitad de los participantes ya habían vendido los 80 tamales estipulados desde un principio.

Gracias a esta actividad, las 80 productoras de tamales quedaron con clientes nuevos, pues más de 4.500 personas que asistieron al Festival conocieron diferentes sabores y sazones de este plato típico del Huila.

Por otra parte, es importante recalcar los motivos que llevó al jurado a escoger estos tres primeros puestos, pues eran 80 participantes y la tarea no era nada fácil, así lo expresó Jonathan Cortés, chef Chili, jurado del evento.

“Teníamos mucho en cuenta la composición del tamal, los ingredientes que llevaba, la forma en que nos lo presentaron, que estuviera bien compuesto, que no estuviera tan aguado, que las arvejas estuvieran bien cocidas, que la carne tuviera sabor y eso fue lo que encontramos en los tres tamales ganadores”, expresó.

Finalmente, la Líder del CEGO hizo la invitación a todos los neivanos a que se sigan vinculando a todas estas actividades que se realizan, con el único objetivo de ayudar a reactivar la economía de todos los sectores de la ciudad.

“Los invitamos a que estén atentos a nuevas ferias y eventos que vamos a realizar desde el Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades, CEGO, de la Alcaldía”, concluyó Ortiz Valderrama.

Reacciones

María Nidia Carvajal Araujo, participante

“Participé en este evento de la Feria del Tamal, me pareció muy bueno porque nos estamos dando a conocer como pequeños empresarios, damos a conocer la calidad del tamal, me fue muy bien, vendí todo muy temprano, me pareció una dinámica chévere, y me llevo clientela porque me pidieron el número”.

María Piedad Ramírez Quintero, participante

“Muy contenta por la participación y darle las gracias al señor Alcalde por darnos la oportunidad, yo soy madre cuidadora de niños en condición de discapacidad y estoy participando, la oportunidad es muy buena porque conocen nuestros productos, tengo nueva clientela”.

Nohora Trujillo, participante

“Fenomenal, es lo mejor que ha hecho esta administración del señor Alcalde porque se da a conocer lo que nosotros los opitas hacemos aquí en el Huila, la gente vino a colaborar muchísimo, mucho domicilio también, me llevo nuevos clientes”.

Diana Cruz, visitante

“Fue algo muy nuevo, muy emprendedor, espectacular para las empresarias, apoyando la tradición de Neiva, cosa que se agradece mucho este nuevo proyecto, porque está apoyando a las mujeres. Los tamales son deliciosos”.

Diana Goretty Betancourt Bermúdez, coordinadora Comercial de Gas Neiva

“Nos sumamos con unos bonos para los participantes y de la premiación, Gas Neiva es una empresa 100% huilense, es muy comprometida con el desarrollo de la región, estuvo muy bueno el Festival, agradecerle a la Alcaldía por el compromiso con cada uno de los participantes”.