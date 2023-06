Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, en Rajaleñas

Aquí les vengo a escribir, de manera muy jocosa, sobre lo que está pasando, en estas fiestas gustosas.

En el teatro Colón, hicieron el lanzamiento, de esta nueva versión, de las fiestas de San Pedro. Un evento majestuoso, un montaje colorido, que mostró nuestro folclor, como nunca se había visto. Todos los espectadores, quedamos muy fascinados; con esa puesta en escena, nos dejaron encantados.

Con las rondas sampedrinas, se avivan las tradiciones, y la gente se prepara, para las celebraciones. Hermosas reinas desfilan, y bailan con elegancia, al sonar de las tamboras; con tiple, chucho y guitarra. El doble anís es el trago, que tomamos en el Huila, para ponernos contentos y así gozarnos la vida.

Todas las autoridades, lideraron la apertura, de las fiestas de San Pedro, con una gran sabrosura. Con folclor, música y danza, y muestras artesanales, iniciamos con gran gozo, las fiestas tradicionales. Las carrozas están listas, para llevar a las reinas, son una obra de arte, dignas de tanta belleza.

La calle del festival, tiene unos magnos artistas, nacionales y extranjeros, pero también hay opitas. Tenemos grandes orquestas, en esta bonita tierra, artistas de gran calado, para amenizar las fiestas. Que nadie se quede en casa, que vayan a disfrutar, que coman mucho marrano, no se vayan a embriagar.

Acuérdese pues mijito, no maneje usted borracho, para que no se lamente y quede como un mamarracho. Cuiden muy bien sus cositas, recuerden que los ladrones, no vienen a festejar, sino a robar al más bobo. Pasen rico y no peleen, que las riñas callejeras, lo mandan pal calabozo y se le acaban las fiestas.

Y si va a una cabalgata, trate de no emborracharse, puede caerse del mocho, golpearse y también rasparse. Consiga un palafrenero, ojalá mayor de edad, para que cumpla la norma, no lo vayan a multar. Para eso no están los niños, pueden causar accidentes, es mejor ser muy prudentes, y evitar los incidentes.

El reinado popular, tiene hermosas candidatas, es una fiesta del pueblo, del rico y el de alpargatas. Todos somos uno solo, San Pedro nos hace hermanos, disfrutamos entre amigos y entre todos nos cuidamos. El reinado nacional, es un hermoso certamen; con comparsas, matachines, taita puros y mohanes. Los desfiles son la excusa, para salir a fiestear, a disfrutar un buen rato, a beber y hasta bailar.

El Huila es un paraíso, sublime por descubrir; hay achiras y hay cholupa; y café ni qué decir. El sombrero majestuoso, cuyo origen es del Huila, acompaña otros productos, hermosos como la chiva.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04