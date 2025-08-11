Felipe Ramírez Cuéllar, asume la gerencia del Aeropuerto de Pitalito

En un hecho de gran relevancia para la conectividad y el desarrollo económico del sur del departamento del Huila, el Teniente Coronel de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea Colombiana, Felipe Ramírez Cuéllar, asumió oficialmente en el día de hoy la gerencia del Aeropuerto Contador de Pitalito.

Su llegada a este cargo representa un paso firme hacia la consolidación de un proyecto aeroportuario moderno y eficiente, respaldado por una sólida formación académica y amplia trayectoria en el sector aeronáutico.

Ramírez Cuéllar es Administrador Aeronáutico, Especialista en Seguridad Aérea y cuenta con un MBA en Administración y Dirección de Empresas. Además, ha realizado cursos especializados en seguridad aérea, manejo de crisis y gestión aeroportuaria.

Su experiencia operativa incluye una destacada carrera como piloto e instructor de helicópteros, con profundo conocimiento en planeación, operaciones logísticas, gestión de recursos y estructuración de proyectos estratégicos.

Bajo su liderazgo, el aeropuerto desarrollará y pondrá en funcionamiento obras clave como:

•Construcción y adecuación de la nueva terminal aérea, diseñada para ofrecer mejores condiciones de servicio y operación.

•Mantenimiento integral de la pista, asegurando altos estándares de seguridad operacional y capacidad para recibir aeronaves de mayor tamaño.

•Construcción de la torre de control, fundamental para optimizar la gestión del tráfico aéreo y elevar los niveles de seguridad y eficiencia.

Este plan de modernización busca no solo mejorar la conectividad aérea, sino también posicionar a Pitalito como un puente estratégico entre el sur del Huila, la capital y otras regiones, fomentando el turismo, el comercio regional y, especialmente, el mercado internacional del café.

La visión de Felipe Ramírez Cuéllar apunta a transformar al Aeropuerto de Pitalito en un motor de desarrollo económico, social y comercial para la región, generando oportunidades para empresarios, productores y comunidades locales. Su compromiso es garantizar el cumplimiento de los contratos, optimizar los recursos y consolidar el aeropuerto como un referente en seguridad, eficiencia y competitividad.

Con una combinación de formación académica de alto nivel, experiencia en Operaciones Aéreas, conocimientos técnicos y liderazgo probado, el nuevo gerente inicia una etapa clave para que el sur del Huila cuente con una infraestructura aérea moderna, segura y con capacidad de proyectarse a los mercados nacionales e internacionales.