Falta de consciencia ciudadana en entrega de complementos alimentarios en Neiva

En 5 instituciones educativos inició en la mañana del lunes la entrega de los complementos alimenticios. Proceso de entrega en las demás instituciones irá entre miércoles y jueves.

En las instituciones educativas y sedes de los colegios Enrique Olaya Herrera, Humberto Tafur Charry, Misaél Pastrana Borrero, Eduardo Santos, Gabriel García Márquez, Andrés Rosas, Jairo Morera Lizcano y Juan de Cabrera (aunque fue suspendido), inició el proceso de entrega de los complementos alimentarios a estudiantes beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar.

El coordinador del Operador del PAE en el colegio Juan de Cabrera, Andrés Fernando Rodríguez, dijo que la jornada inició a partir de las 7 de la mañana, tal y como se le había comunicado a la ciudadanía, con los protocolos establecidos para tal fin.

“El proceso es muy simple, los padres o acudientes de los beneficiarios pasan por un primer filtro de desinfección, en el segundo filtro se identifica con listado en mano a los beneficiarios, con la respectiva documentación y en el tercer filtro se entrega el suplemento alimentario”, indicó el funcionario de la empresa operadora.

No obstante, pese a la logística dispuesta, se presentaron algunas dificultades como la aglomeración de personas, menores que no se encuentran en los listados y demora en el proceso, razón por la cual solicitaron ayuda a la Policía Nacional para organizar las filas. Pero pese a las consideraciones dispuestas, la jornada al final no se pudo terminar y se retomará el miércoles.

35 mil beneficiarios

Tal como lo anunció el secretario de Educación de Neiva, Giovanni Córdoba, los beneficiarios de este Programa de Alimentación Escolar, PAE, asciende para el caso de Neiva a los 35 estudiantes, que pertenecen a los estratos 1 y 2 de la ciudad.

Esta cifra equivale al 70% del total de matriculados en este 2020. Sin embargo, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, ha dicho que explorará mecanismos para poder ampliar aún más la cobertura, pese a que este año, ya se pasó de 27.000 a 35.000 beneficiados.

El secretario de Educación de Neiva recordó que cada complemento tiene un valor de $50 mil pesos y está compuesto por una libra de leche en polvo, dos libras de arroz, una libra de lenteja, una libra de panela, dos latas de atún, un galón de aceite y una cubeta de huevos, que no es un mercado para la familia, sino un complemento alimentario dirigido al estudiante.

Gladys Arias, beneficiaria

“Es la primera ayuda que recibimos en la cuarentena, madrugué y gracias al señor recibimos esta ayuda que es la única que nos ha llegado y que se entregó para los cuatro hijos nuestros que están en casa y que estudian en la institución Juan de Cabrera”.

Ingrit Tatiana Bahamón, beneficiaria

“Esta es una gran ayuda que recibimos para nuestros tres hijos, gracias a Dios, nos cae muy bien porque en este momento estamos sin trabajo y es la primera ayuda que recibimos, nos han entregado todo lo que está en la lista anunciada”.