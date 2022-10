Fallo aclarado: Rectora de la Usco seguirá en el cargo

Un fallo aclaratorio, del Tribunal Administrativo del Huila, estableció que, de ninguna manera, la profesora Nidia Guzmán, podía dejar de ejercer la función pública para la que fue elegida.

Contrario a los rumores que han surgido en las últimas horas, a través de redes sociales, el Tribunal Administrativo del Huila, en un fallo aclaratorio, estableció que la rectora de la Universidad Surcolombiana, Nidia Guzmán Durán, deberá continuar en su cargo hasta tanto no exista sentencia en firme que resuelva la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que definirá si su periodo de administración es personal o institucional.

La anterior decisión fue tomada por el alto tribunal regional luego de que la rectora Guzmán Durán solicitara una aclaración sobre el fallo de medida cautelar proferido por esta misma instancia el pasado 9 de septiembre, en el que el Alto Tribunal le ordenó al Consejo Superior de la institución no convocar a elecciones de rector para sustituirla.

En tal sentido, según el fallo del 9 de septiembre, se negó una medida cautelar consistente en mantener en ejercicio del cargo de rectora hasta tanto no exista sentencia en firme “que resuelva la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en curso o hasta el 12 de julio de 2025, lo que primero ocurra, conforme los motivos expuestos.”

Esta negativa fue asumida por la mayoría de miembros del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana como una medida para sacarla del cargo y nombrar un rector interino mientras se da la sentencia en firme por parte del Consejo de Estado, como ya lo había intentado el Consejo Superior.

Aclaración

No obstante, el Tribunal Administrativo los dejó con las ganas, pues definió en el auto de aclaración, que la Rectora no podrá ser revocada de su cargo, hasta que no se falle de fondo sobre su situación, por lo tanto, no sólo no podrán convocar a elecciones, sino que tampoco podrán elegir rector encargado.

En concreto, en la parte resolutiva, el Tribunal manifiesta: “ORDENAR (sic) al Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana que se abstenga de convocar a nuevas elecciones de rector hasta tanto se resuelva el asunto de la referencia y en caso de haberse convocado, entiéndase suspendida la misma, lo que implica que la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN, continuará desempeñando el cargo, conforme a lo indicado en el presente numeral.”

Falsa información

El fallo del tribunal deja sin argumentos, las notificas falsas que han circulado en las últimas horas, sobre una pregunta interinidad en el cargo de Rector de la Universidad, al vencerse el pasado 3 de octubre, el periodo inicial para que el fue elegida en septiembre de 2018, la hoy Rectora de la institución.

Se espera que en las próximas horas el Consejo Superior Universitario sesione y acoja la decisión administrativa emanada por el alto tribunal, que pone fin a los rumores de cambio en la dirección del Alma Mater.

Ver Fallo aquí: 46_410012333000202200057001AUTOQUEACLARAACLARAAUT20220923111811