Exposur 2025 cerró con balance positivo y más de $9.000 millones en oportunidades de negocio

Con un balance altamente positivo culminó la quinta versión de Exposur 2025, evento que se consolidó como el principal escenario de encuentro, negocios e innovación para los sectores productivos del sur del Huila.

Durante los tres días de feria, más de 18 mil visitantes hicieron parte de una agenda diversa que combinó espacios académicos, culturales y comerciales, reafirmando a Exposur como un punto de convergencia para empresarios, emprendedores y la comunidad en general.

El impacto económico fue significativo: se registraron ventas superiores a 2 mil millones en feria y más de mil contactos comerciales, valorados en 7 mil millones, que representan nuevas oportunidades de crecimiento y expansión para la región.

Una feria de múltiples sectores y oportunidades

La muestra comercial contó con 170 expositores que reunieron a representantes de sectores estratégicos como gastronomía, moda y diseño, construcción, financiero, salud y bienestar, institucional, automotriz, maquinaria agrícola y cadenas productivas, consolidando un escenario integral de negocios.

La agenda académica y empresarial incluyó mesas de trabajo con la participación de 200 empresarios y emprendedores, quienes concretaron 70 citas efectivas que se tradujeron en alianzas estratégicas y posibilidades de abrir nuevos mercados.

Cultura, integración y experiencias

Más allá de los negocios, Exposur 2025 brindó un espacio para la cultura y el entretenimiento con presentaciones artísticas, shows gastronómicos, pasarelas de moda, concursos de catación y actividades de integración familiar, que enriquecieron la experiencia de los asistentes y posicionaron la feria como un evento de ciudad-región.

Un esfuerzo colectivo por el desarrollo regional

El éxito de Exposur 2025 fue posible gracias al liderazgo de la entidad cameral y el respaldo institucional de las alcaldías de Pitalito, Timaná, Oporapa, Saladoblanco y San Agustín, junto a entidades comprometidas con el desarrollo regional como la Concesionaria Ruta al Sur, Fundación del Alto Magdalena, SENA, Comité de Cafeteros del Huila, Coofisam, Comfamiliar del Huila, Colpensiones, Transfiya, Fondo Nacional de Garantías, entre otros aliados estratégicos.

Con este balance, Exposur 2025 reafirma su papel como una plataforma de negocios, innovación y cultura, que impulsa el desarrollo económico y social del sur del Huila.

“Exposur 2025 no solo fue una feria de negocios; fue la demostración de que el sur del Huila tiene la capacidad de articular esfuerzos públicos y privados para dinamizar la economía regional. Las cifras de ventas, contactos comerciales y visitantes hablan por sí solas, pero lo más valioso es la confianza que se genera cuando empresarios, emprendedores e instituciones trabajan juntos por un mismo propósito: hacer del Huila un territorio competitivo, innovador y lleno de oportunidades”, manifestó Clara Inés Triviño Medina, directora Cámara de Comercio del Huila seccional Pitalito y Regiones.