Europa necesita 4 millones de trabajadores de la salud: la oportunidad que los profesionales colombianos y latinoamericanos no deben ignorar

La falta de personal de la salud en Europa es uno de los desafíos más grandes que enfrentan actualmente, lo que ha generado una oportunidad para los profesionales de la salud en Colombia que desean seguir su carrera en el extranjero.

La escasez de personal sanitario en Europa está impulsando una mayor movilidad laboral internacional. De acuerdo con proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea podría enfrentar un déficit de hasta 4,1 millones de trabajadores de la salud para 2030, lo que ha llevado a varias naciones a intensificar la búsqueda de talento extranjero.

Uno de los casos más visibles es Alemania, donde el envejecimiento de la población y la jubilación progresiva de profesionales de la salud han incrementado la necesidad de médicos, enfermeras y otros especialistas.

Según cifras del Instituto Federal de Educación y Formación Profesional de Alemania (BIBB) el país podría enfrentar un faltante de hasta 270.000 profesionales del sector para 2035 lo que ha impulsado la contratación de talento internacional.

Bajo este contexto, son más los profesionales latinoamericanos que evalúan oportunidades laborales en el sistema sanitario alemán. Sin embargo, las condiciones de contratación pueden variar dependiendo de la profesión, el tipo de institución y el nivel de experiencia.

De acuerdo con la empresa especializada en movilidad laboral para médicos y enfermeras NOMII, este precedente en Europa es una gran ventana laboral para los profesionales de la salud colombianos/as que deseen complementar su experiencia laboral y educativa, a través de la innovación que ofrece por ejemplo países como Alemania. Por eso es clave entender estas diferencias en contratación antes de iniciar el proceso de homologación.

“Mi experiencia en Alemania me mostró que no todos los caminos ni contratos en salud son iguales. Es una oportunidad real para médicos y enfermeras colombianos, pero entender desde el inicio las condiciones, el tipo de institución y el proceso de homologación es clave. Cuando tomas decisiones informadas, realmente puedes aprovechar lo que hoy Europa está necesitando”, explicó Nicolás Orbenes, médico y fundador de NOMII.

Por ejemplo, las enfermeras suelen vincularse a hospitales o centros geriátricos a través de diferentes contratos como indefinido, a tiempo completo, parcial o por agencia que es el menos recomendable al inicio.

Además que incluyen procesos de homologación, aprendizaje del idioma, adaptación al sistema sanitario y turnos rotativos. En el caso de los médicos, los contratos suelen ofrecer mayor autonomía profesional y más opciones de desarrollo dentro de hospitales o clínicas especializadas.

En este escenario, comprender las condiciones laborales, procesos de homologación y las particularidades del sistema sanitario en cuanto a Alemania se vuelve crucial para tomar así decisiones más informadas y no quedarse solo en el intento.

“Prepararse de manera adecuada y contar con orientación especializada como la que ofrecemos nosotros puede ser determinante para que profesionales de la salud como los médicos colombianos saquen mejor provecho a las oportunidades que ahora mismo Europa ofrece”, agregó Orbenes.