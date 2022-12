Estudio: Los relojes inteligentes ayudan a prevenir o reducir la obesidad

Estos dispositivos han reducido el tiempo de sedentarismo en promedio en 68 minutos y aumentaron la actividad física en más de 2.500 pasos diarios.

La obesidad se ha convertido en una carga mundial y representa aproximadamente 60% de las muertes por enfermedades cardiovasculares.[1] [2] Considerada una enfermedad crónica, la obesidad se desarrolla con el tiempo a partir de la sobrealimentación y la falta de actividad física.[3] La pérdida de peso, incluso en niveles modestos, al principio de la progresión hacia la obesidad, puede prevenir o revertir los riesgos para la salud. Estos hallazgos plantean la necesidad de apoyar un control de peso eficaz para reducir la obesidad.

Los comportamientos de autocontrol, particularmente a través del acceso a los datos de los wearables, mejoran la autoconciencia y la visibilidad de los patrones, lo que produce un aumento en la actividad física en casi 60% de los usuarios.[4] Además, una mayor interacción con estas herramientas de autocontrol aumenta la adherencia a resultados en objetivos, incluida la pérdida de peso o la composición corporal. 4

De acuerdo con un estudio publicado por el American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) el Galaxy Watch podría contribuir a la prevención o reducción de la obesidad en sus usuarios. El estudio encontró que los dispositivos Galaxy Watch son precisos en la medición de la composición corporal, con una exactitud comparable a los resultados de laboratorio realizados por la Universidad Estatal de Luisiana, el Centro de Investigación Biomédica de Pennington y el Centro de Cáncer de la Universidad de Hawái.

El estudio comparó las medidas de composición corporal tomadas por el sensor de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) del Galaxy Watch4 con una medida clínica de una exploración de absorciometría de rayos X (DXA) de energía dual y un análisis duplicado de impedancia bioeléctrica octapolar de grado de laboratorio.

Los resultados demostraron que la medición BIA del Galaxy Watch tenía una correlación de entre 97 y 98% con los dos dispositivos de referencia en cuanto a masa magra, masa grasa, masa muscular esquelética, tasa metabólica basal y agua corporal total[5]. Los resultados del estudio muestran que los datos de un wearable de bioimpedancia pueden ayudar a los usuarios a monitorear su composición corporal y mejorar su salud cambiando su dieta y sus hábitos de ejercicio.

El estudio también concluye que el Galaxy Watch puede ayudar a los usuarios a obtener una comprensión más precisa de su salud. La precisión de los datos significa que los usuarios pueden hacer ajustes a su propio comportamiento incluso cuando las pruebas clínicas no están disponibles. Esto permite a los usuarios monitorear mejor su salud en el hogar, cuando viajan o cuando trabajan de forma remota donde otras evaluaciones pueden no estar disponibles.

Una prueba de control aleatoria también encontró que los wearables redujeron el tiempo de sedentarismo en un promedio de 68 minutos en comparación con los controles, mientras que un metanálisis de los efectos de los wearables rastreadores de actividad mostró un aumento de más de 2.500 pasos diarios.[6] [7]

¿Cómo mide el Galaxy Watch la composición corporal?

El sensor BioActive, que incluyen las más recientes versiones de los Galaxy Watch, es una tecnología clave utiliza un solo chip que combina tres potentes sensores de salud: frecuencia cardíaca óptica[8], electrocardiograma[9] [10] y análisis de impedancia Bioeléctrica, que realiza la prueba de composición corporal. Juntos, ayudan a proporcionar mediciones integrales de la salud de sus usuarios.

La ventaja del Galaxy Watch es su capacidad para medir el BIA en comparación con solo el IMC. El análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) ofrece una imagen más holística de la salud y el bienestar. Desglosa detalles personales clave, como músculo esquelético, tasa metabólica basal, agua corporal y porcentaje de grasa corporal, para obtener información más detallada sobre el cuerpo y la salud física. El BIA generalmente se mide en el gimnasio o clínica con un equipo especializado, pero ahora se puede acceder con el Galaxy Watch. Ya sea que estés tratando de perder peso, crear masa muscular o acelerar el metabolismo, BIA es una forma precisa, simple y conveniente de verificar y realizar un seguimiento del progreso.

También es fácil verificar la composición corporal (BIA) en el Galaxy Watch. El sensor BIA en Galaxy Watch4 y Galaxy Watch5 permite a los usuarios medir BIA con cuatro electrodos en Galaxy Watch: dos en la parte posterior y dos en los botones laterales. Para completar una lectura, los usuarios mantienen presionados los botones laterales del reloj. Luego, en unos 15 segundos, el sensor del reloj captura 2.400 puntos de datos. (Video de cómo utilizar)

Para optimizar la precisión de la composición corporal:

Mide a la misma hora del día

Mide con el estómago vacío

Mide después de ir al baño

Mide cuando no estés en tu ciclo menstrual

Mide antes de realizar actividades que provoquen un aumento de la temperatura corporal, como hacer ejercicio, ducharse o ir a la sauna.

Mide después de quitarte objetos metálicos de tu cuerpo, como un collar

Entre las diversas informaciones que proporciona el Sensor BioActive, se destacan la frecuencia cardíaca, el nivel de oxigenación[11] de la sangre e incluso el nivel de estrés[12]. Los usuarios también obtienen una comprensión más profunda de la salud de su corazón mediante el control de la presión arterial[13] y el ECG directamente desde la muñeca[14].

