Estas son las infracciones ambientales que más se cometen en el Huila

Entre 2020 y 2025, más de 17 mil denuncias ambientales han sido registradas en el departamento. La tala ilegal de árboles y la captación irregular de agua se consolidan como las principales infracciones.

Afectaciones a la flora silvestre y al recurso hídrico, concentran la mayor parte de las infracciones ambientales que se cometen en el Huila. Así lo dio a conocer la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM indicando que estas prácticas siguen afectando los ecosistemas del departamento.

Esto se refleja en las más de 17 mil denuncias ambientales recibidas por la CAM en los últimos seis años.

El aprovechamiento ilegal de los bosques es la infracción ambiental más recurrente, con 7.200 casos, equivalentes al 42% de todas las denuncias, acciones que van desde la tala de árboles sin permiso, la intervención de bosques, la quema de coberturas vegetales y el comercio ilegal sin salvoconducto ni permisos de productos forestales.

El subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, Juan Carlos Ortiz, explica que estas cifras, por un lado, refleja que se siguen presentando afectaciones directas a la biodiversidad y, por otro lado, evidencian el compromiso de las comunidades por querer defender el patrimonio natural del departamento y la confianza de la ciudadanía hacia la Corporación al interponer una denuncia.

“Hemos hecho un balance de la situación entre 2020 y 2025, donde logramos sistematizar la dinámica de las denuncias de la comunidad frente a las afectaciones de los recursos naturales. Esto muestra avances en la denuncia ciudadana y un reto para la Corporación en atenderlas, en un gana-gana que refleja la confianza en la institución y el trabajo que debemos continuar haciendo para ser más contundentes ante las afectaciones reales del departamento”, destacó el funcionario de la CAM.

Recurso hídrico

El recurso hídrico aparece como el segundo más impactado, con 5.523 infracciones (32%), relacionadas con la captación ilegal, afectación a las rondas hídricas, contaminación por vertimientos de lixiviados o agroquímicos, y ocupación de cauces sin permiso.

La CAM advierte que la problemática se agudiza especialmente en la zona Norte del departamento: “Allí la demanda de agua para uso agropecuario es alta y, en temporadas de menos lluvia, aumentan las denuncias que afectan el recurso hídrico.

Otras infracciones

Las denuncias por afectaciones a la fauna silvestre sumaron 2.169 casos (13%), principalmente por tenencia ilegal. Estos hechos han derivado en operativos constantes de rescate y recuperación de especies silvestres. El componente de suelo, por su parte, registró 1.606 infracciones (9%), relacionadas con la disposición inadecuada de residuos, vertimientos directos y explotación no autorizada de materiales de arrastre. Mientras tanto, el aire aparece con 297 reportes (2%), junto a denuncias por ruido y olores.

Zonas más vulnerables

El análisis territorial evidencia que el sur del Huila es la región con más denuncias, con 7.445 reportes (44%), en su mayoría por afectaciones a la flora silvestre. En el Norte, con 4.798 denuncias (28%), predominan las infracciones relacionadas con el agua. La zona Centro registró 3.160 casos (19%), también asociados principalmente a afectaciones forestales, mientras que el Occidente cerró el periodo con 1.634 denuncias (10%).

Estos datos permiten identificar qué acciones deben tomar las instituciones: “Cada zona tiene una problemática. En el Sur persisten prácticas de tala y comercio ilegal de productos forestales; en el Norte, el uso del agua es el foco. Para nosotros es claro que debemos seguir reforzando la prevención, el control y, sobre todo, la educación ambiental”.

Finalmente desde la CAM se insistió en la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo articulado entre instituciones, productores y ciudadanía siendo esta la clave para reducir estos comportamientos.