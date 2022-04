Esperanza Andrade: «No apruebo ni autorizo, la decisión de Hernando Ruiz López»

La actual senadora conservadora Esperanza Andrade Serrano se refirió en un comunicado de prensa, en la tarde de este jueves, quien al parecer también la tomó de sorpresa como a muchos huilenses, que uno de sus alfiles y fiel escudero de la Casa Andrade, esté hoy en el Pacto Histórico, gerenciando en el Huila, la campaña presidencial de Gustavo Petro.

—

Este es el comunicado:

La senadora Esperanza Andrade afirmó que el equipo del andradismo no autoriza ni comparte que los conservadores apoyen otra campaña política. En mi condición de única senadora del Partido Conservador en el Huila reafirmo el apoyo decisivo personal, de la colectividad y del equipo andradista a la fórmula a la presidencia de la República de Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez.

El andradismo desautoriza, no comparte, que los conservadores, menos la dirigencia, apoye otra campaña política.

Desconozco, no apruebo ni autorizo, así sea particular, la decisión del doctor Hernando Ruiz López de respaldar otra alternativa electoral, de la que no fui informada, ni siquiera, previamente.

El andradismo está de frente, como lo he expresado públicamente, con la alianza nacional de Fico-Lara, sin ningún tipo de condicionamientos ni exigencias.

Es la mejor propuesta de gobierno para servir a los colombianos y huilenses, convocando a todos los sectores políticos y sociales del país.