ESIP recupera reflectores robados y hace un llamado a la comunidad

La Empresa de Servicios de Iluminación Pública (ESIP) ha logrado un importante avance en la lucha contra el hurto de infraestructura eléctrica.

Gracias a una labor conjunta con la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), se incautaron 7 reflectores que, tras una exhaustiva investigación, se confirmó que pertenecen al inventario de alumbrado público del municipio de Neiva.

Este operativo es recompensa de los esfuerzos de la ESIP y la institucionalidad por combatir el hurto al Sistema de Alumbrado Público. Desde el año 2022, la empresa ha registrado un total de 807 hurtos de luminarias y reflectores, una problemática que afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad de los ciudadanos. Adicionalmente, en lo que va del año 2025, se han reportado 3 robos de transformadores en la Avenida Inés García de Durán, lo que evidencia un patrón de hurto.

Con la recuperación de estos reflectores, ESIP podrá reponer los equipos dañados o faltantes en diversas zonas de la ciudad, restaurando así la iluminación y mejorando la percepción de seguridad de los neivanos.

El gerente de la ESIP, el ingeniero Diego Pérez, hizo un llamado a la ciudadanía para que se conviertan en aliados en la prevención de estos delitos.

«Hacemos un llamado a la comunidad para que no se conviertan en cómplices de estos actos ilícitos. La compra de luminarias o reflectores de segunda mano, sin la debida procedencia, podría estar alimentando este tipo de crímenes», afirmó el ingeniero Pérez. «La cooperación de todos es muy importante para proteger y mantener nuestra infraestructura lumínica».

La ESIP reitera su compromiso con el bienestar de la comunidad y continuará trabajando de la mano con las autoridades para erradicar el hurto de sus activos.

Para reportar cualquier situación sospechosa o hurto de luminarias, la empresa pone a disposición sus canales de atención al público, así como las líneas de contacto de la Policía Metropolitana de Neiva.