ESE Carmen Emilia Ospina gestiona normalización de cartera con la Nueva EPS

La gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, Adriana Marcela Losada Cañas, ha venido realizando constantes reuniones con directivos de la Nueva EPS con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita la normalización de la cartera, estas acciones han permitido llegar a nuevos compromisos para que los dineros adeudos fluyan y permitir que la entidad mantenga los servicios.

Luego de una primera reunión que se tuvo la semana anterior, la Nueva EPS giró recursos que permitieron que la empresa realizara algunos pagos que tenía atrasados. Asimismo, se descarta por ahora la posibilidad de suspender servicios a los usuarios de la Nueva EPS.

“Queremos comentarle a la comunidad del municipio de Neiva, que la ESE Carmen Emilia Ospina se encuentra realizando todas las gestiones que sean pertinentes para realizar una estabilidad financiera de la institución. El martes anterior viajamos a la ciudad de Bogotá a reunirnos nuevamente con las directivas de la Nueva EPS. En esa reunión realizamos los cruces de información de cartera, como las glosas.

Darles un parte de tranquilidad y decirles que la institución ha recibido el giro de la cápita del mes de diciembre y nos encontramos gestionando el giro de la cápita de octubre y noviembre. La ESE Carmen Emilia Ospina ha seguido brindando los servicios de salud a la comunidad. Queremos que estén tranquilos, la gerencia está gestionando con todo su equipo técnico en la ciudad de Bogotá. De igual manera nos encontramos pendientes de una próxima reunión con las directivas de la Nueva EPS para seguir gestionando los pagos de cartera de la institución.

Por ello queremos darles un parte de tranquilidad a todos. Seguiremos brindando los servicios de salud y apoyándonos en el talento humano que es el corazón de la institución”, expreso la gerente Adriana Marcela Losada Cañas.

De esta forma la ESE Carmen Emilia Ospina reafirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar y la salud de los usuarios de la Nueva EPS.