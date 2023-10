Entre los dos Rodrigos me voy con la experiencia y coherencia: Villalba

El doctor Rodrigo Lara Sánchez, falló, cuando entregó el cargo de Alcalde al hoy DESTITUIDO por la Procuraduría General de la Nación, Gorky Muñoz Calderón.

No volvió a opinar públicamente, guardó silencio, olvidó la política, quizás «presuntamente», porque lo del Estadio de Fútbol también ocurrió con aportes de su Alcaldía. Esto alejó a quienes le ayudaron a ser elegido.

Si bien es cierto la gran mayoría de votación fue voto independiente, un voto incorruptible, sin ningún interés, como lo fue en mi caso, pareciera que solo hoy como candidato a la Gobernación, le duele Neiva y el Huila.

Nunca he dudado de su profesionalismo como médico CIRUJANO DE TÓRAX, uno de los Mejores de Colombia, pero es notorio que solo está cerca de la Élite del departamento y lo demuestra con las personas que hoy lo acompañan en su campaña. Ahí no hay nada de independencia.

En su administración brindó más oportunidad en cargos representativos a los foráneos que a los Neivanos; en su nómina figuraban personas de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, que siempre estuvieron como escuderos, sin contar de algunos contratos de nivel Top que salieron del departamento, dejando de lado el talento y profesionalismo local.

El Doctor Lara como «Político» es un muy buen médico, siendo este su talento profesional. Dejó de lado una buena gestión en salud con la ESE Municipal, Carmen Emilia Ospina, pues todos vimos el excelente control político que en su momento hizo el entonces Concejal Mateo Trujillo, cuyas denuncias penales correspondientes terminaron con un gerente en problemas judiciales y con medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Rivera.

El Doctor Lara, olvida fácilmente que su fuerte era esa independencia, ese centro liberal, ese partido Verde que lo empoderó y que luego abandonó. Que hoy está dividido justamente por sus salidas en falso, sus equívocas uniones y apoyos que recibió; porque lo poco que opinó en sus redes sociales, fue en contra del presidente Gustavo Petro.

Repito, guardó silencio a nivel local. Todos vimos que Lara, demoró en salir a la contienda, porque desconocía las reales necesidades del Huila y en al menos 32 de los 37 municipios que tiene el departamento, muchas son las personas que sienten que Rodrigo Lara no los representa como liberales independientes. Su cambio incoherente, hace que pierda credibilidad y confianza.

No puedo imaginar un Huila contradictor del Gobierno Nacional y sin recursos; no quiero imaginar un Huila contratando foráneos como ocurrió en su administración municipal; no quiero imaginar un Huila donde el señor excongresista más conocido por hacer la famosa «Jugadita», el señor Macías, por aparentar la gestión de recursos al departamento, tenga oportunidad de manejar parte de las carteras del Departamento. Con sinceridad eso me da miedo.

Este 29 de octubre de 2023, debemos elegir bien, con coherencia, donde prime el bien general para el departamento del Huila y donde exista una real equidad. Rodrigo Villalba Mosquera es el hombre más experimentado y coherente, cumplidor de su palabra para los huilenses. Ya lo hizo bien una vez, lo hará de nuevo.

—

Por: Jairo Poveda Cardozo

Ingeniero Electrónico y de Sistemas

X: @Jpovedacardozo