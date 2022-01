Encuesta revela que los colombianos quieren ampliar su círculo social a través de los viajes en 2022

En su último estudio denominado ‘Travel Predictions 2022’ Booking.com encontró que este año será la oportunidad perfecta para que los viajeros conozcan nuevas caras.

A medida que el 2022 empieza, el líder tecnológico ha compartido sus predicciones de viaje para este año. Se evidencia un sentido de optimismo que está alimentando la ganas de vivir la nueva normalidad y volver a experimentar plenamente el mundo.

No cabe duda de lo necesario que será tener un merecido descanso en los próximos meses, sin embargo, las vacaciones en 2022 serán una oportunidad para diversificarse y hacer nuevas actividades y más cuando la posibilidad de conocer gente nueva disminuyó en el transcurso de la pandemia.

El 65%* de los viajeros colombianos afirma que no puede esperar para socializar en un viaje una vez sea seguro hacerlo y el 71% espera conocer nuevas personas mientras reclama su equipaje, pero ¿cuáles son las mejores maneras y los mejores lugares para conocer gente nueva mientras viajan?

Aquí hay un resumen de los principales destinos del país respaldados por los viajeros colombianos en Booking.com** para expandir los círculos sociales mientras se amplían los horizontes.

Gente amable – Medellín

Conocida como la ‘Ciudad de la eterna Primavera’ es un destino lleno de cultura, historia y actividades para mantenerse entretenido. El humor que caracteriza a los habitantes de la ciudad se refleja en las trovas antioqueñas, los bailes típicos y en general en la cultura paisa, esta amabilidad se mezcla con la vida agitada de la metrópoli logrando una combinación ideal para socializar.

Gente nueva – Cartagena

Sugerido como uno de los principales destinos para conocer gente nueva, Cartagena es símbolo de historia, tradición y elegancia para los viajeros que la recorren. Es el destino ideal para los aventureros que quieren ver caras nuevas y disfrutar de diferentes culturas, ya que, gracias a su ubicación costera y arquitectura son miles los viajeros que deciden conocer sus maravillas.

Vida nocturna – Bogotá

Siendo el destino más recomendado para la vida nocturna según los viajeros de Booking.com, Bogotá debería encabezar la lista de destinos para el 62% de los colombianos que desea alojarse cerca de una bulliciosa escena nocturna. Es el principal punto de encuentro de miles de viajeros que recorren el país, entonces ¿Por qué no empezar disfrutando de las amanecidas en la capital antes de recorrer la diversidad de destinos en Colombia?

Diversión y entretenimiento – Barranquilla

Con el 64% de los viajeros diciendo que son más divertidos en vacaciones que cuando están en casa y el 31% queriendo que su compañero de viaje los ayude a salir de su zona de confort, no necesitará buscar mucho para encontrar actividades y lugares de diversión en esta ciudad que es una de las más recomendadas para el entretenimiento.

La Puerta de Oro donde el río Magdalena termina su largo recorrido, es cuna de grandes músicos, literatos y pintores. Además, es escenario de una de las fiestas más importante del país: el Carnaval de Barranquilla ¿Cómo no divertirse en la Arenosa?

Comida local – Cali

Comer en la ‘Ciudad de la Salsa’ es una de las mejores maneras de conocer la cultura de la región. De hecho, Cali lo tiene todo en un solo lugar, su gastronomía local reúne las herencias tradicionales españolas, indígenas y africanas, dando un sabor único a cada plato. Por lo que no es de extrañar que sea un destino muy recomendado por la comida local por viajeros en la plataforma.

Es una visita obligada para el 53% de los viajeros que desea probar los mejores lugares para comer y beber durante las vacaciones. No estará solo mientras recorre uno de los tradicionales restaurantes y se une a nuevas experiencias compartidas.

Bar hopping – Melgar

La nueva tendencia de pasatiempo en el mundo. La diversión se mezcla con la tradición que caracteriza al destino, los viajeros sentirán que el tiempo se pasa volando ya que siempre hay algo qué hacer, qué descubrir o qué experimentar. Un recorrido por los tradicionales bares de la ciudad es un plan que cualquier viajero disfrutará.

¿Quién no ha gozado de un viaje con amigos o en familia en Melgar? Es un destino que no necesita invitación, recibe a miles de viajeros que quieren escuchar música y disfrutar de los tragos más conocidos del país, desde el habitual aguardiente hasta una elegante copa de vino ¿Por qué no probar y entretenerse con lo tradicional?

