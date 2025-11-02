En solo siete meses, el proyecto Bosques de la Rebeca muestra resultados que transforman la vida de 196 familias huilenses

El macroproyecto, con un valor de 5.700 millones de pesos, se consolida como un ejemplo de trabajo conjunto y compromiso con las familias opitas.

Con el sueño de mejorar las condiciones de vida y garantizar un futuro digno para las familias huilenses, el proyecto Bosques de la Rebeca en Neiva ha comenzado a tomar forma. En un esfuerzo conjunto entre la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, los beneficiarios y los contratistas, 196 hogares verán la luz en el corazón del municipio, en un desarrollo urbano que transformará la vida de miles de personas.

Para el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, este tipo de iniciativas son un claro reflejo de la voluntad de trabajo público para resolver problemas reales de la gente. “Cuando una persona se organiza en pareja o familia, uno de sus mayores anhelos es tener una vivienda propia. Este es el propósito de este proyecto, y en él estamos trabajando juntos para hacer de ese sueño una realidad”, expresó el mandatario huilense.

El proyecto Bosques de la Rebeca no ha sido fácil. Como compartió el exgobernador Luis Enrique Dussán López, el proceso enfrentó varios desafíos, pero gracias al esfuerzo de todos los involucrados, finalmente se pudo concretar. “Este proyecto tuvo que ser aprobado varias veces, superar obstáculos y hacer ajustes importantes, pero hoy estamos viendo los resultados”, comentó Dussán López, quien destacó el valor de la colaboración entre el departamento, el municipio, los contratistas y la comunidad.

Construyendo sueños

Este macroproyecto de vivienda se divide en dos fases, las cuales incluirán cuatro torres de apartamentos, que se construirán sobre un terreno de gran valor estratégico para los habitantes de Neiva. La Gobernación del Huila ha invertido 2.300 millones de pesos como parte de su compromiso con el bienestar social de los huilenses, mientras que Neiva ha destinado recursos importantes, como lo subrayó el alcalde Germán Casagua Bonilla.

En la primera etapa de Bosques de la Rebeca, se construyen dos torres que albergarán 56 y 42 apartamentos, respectivamente. En esta fase, se integran espacios comunes como portería, cuarto de basuras y parqueaderos comunales. La segunda etapa del proyecto continuará con dos torres adicionales de 56 y 42 apartamentos, pero en esta fase, los espacios comunes se expanden, incluyendo una oficina de administración, salón social, parque biosaludable, gimnasio, piscinas para adultos y niños, juegos infantiles y más parqueaderos.

Uno de los testimonios más emotivos es el de una de las beneficiarias del proyecto. Una madre de familia, emocionada por la oportunidad, relató que la noticia de ser seleccionada para este proyecto le trajo una enorme felicidad, tanto a ella como a su hijo. “Mi hijo es la persona más feliz. Cuando escuchamos la noticia, se le salieron las lágrimas. Estamos muy agradecidos y ahora, más que nunca, nos sentimos responsables de cuidar este hogar”, afirmó la mujer.

El sueño de cientos de familias se está cumpliendo. El proyecto Bosques de la Rebeca es solo el comienzo de lo que se puede lograr con el esfuerzo y la dedicación de todos.