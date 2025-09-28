En Rioloro, Gigante, homenajearon a cacaocultores insignias del departamento del Huila

Antes de la construcción de la represa El Quimbo, el corregimiento de Rioloro, en Gigante, Huila, gozaba de cientos de hectáreas de cacao, era un territorio cacaotero por excelencia y uno de los más destacados de Colombia.

Por ello, entre otras cosas, allí se creó la Federación Nacional de Cacaoteros.

En esta trayectoria de cacaocultura fueron muchos los agricultores y comerciantes que se destacaron.

Entre ellos:

– Reinado Guzmán

– José Alberto Vieda.

– Argenis Oso.

– William Triviño.

– Gloria Quintero.

– Gabriel Poveda.

– Martha Bautista.

– Daniel Guzmán.

– Rafael Méndez.

Estos personajes contribuyeron al desarrollo del cacao como producto insignia de esta región del Huila. Incluso, algunos otros, le siguen apostando a este producto, especialmente en el potencial turístico.

El homenaje a los cacaocultores respresentativos del municipio de Gigante se realizó este sábado 27 de septiembre en el marco de la celebración de los 393 años del corregimiento de Rioloro, una festividad convocada por el alcalde de Gigante Josué Manrique para rescatar la historia y la cultura de este municipio.