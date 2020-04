En medio de la cuarentena Alcaldía de Neiva también lucha contra el Dengue

La Secretaría de Salud Municipal sigue atacando el dengue en medio del confinamiento al que está sometida la ciudad.

No darle tregua a la lucha contra el dengue, es el propósito de la Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Salud de Neiva. La titular de la cartera, Lina María Rivas Dussán, advirtió que la temporada que están pasando las familias en casa, debido al confinamiento decretado por el Gobierno Nacional y local, es una buena oportunidad para que limpien las albercas y lugares donde se puede reproducir el mosquito transmisor del dengue.

Neiva en la décimo quinta semana epidemiológica registra 1.117 casos de dengue notificados, de los cuales 796 son casos problemas y confirmados. De esos, 9 son de dengue grave y 229 presentaron signos de alarma. Sin embargo, la tasa de letalidad por esta enfermedad, en lo corrido de este año se sigue manteniendo en cero.

Para mantener el control de la enfermedad, la limpieza de focos de contaminación en las casas por cuenta de las familias es importante, debido a que por la situación de confinamiento se reduce la aplicación de insecticidas, es decir disminuye la fumigación.

Al respecto, la Secretaria de Salud de Neiva, Lina María Rivas Dussán, indicó que “hay un instructivo nacional donde no nos impiden, pero si nos invitan a que hagamos una minimización del proceso de fumigación contra vectores. En estos momentos hay una búsqueda activa de entornos contaminantes, en donde si ustedes en su comunidad conocen alguna familia que por su contexto social tiene algunas condiciones que favorecen el crecimiento del zancudo, la Secretaría de Salud Municipal está entregando toldillos para que se protejan”.

Estos elementos están dirigidos especialmente a la población más vulnerable al dengue, como niños, adultos mayores, madres embarazadas y demás personas que se encuentren en alguna situación de riesgo.

La funcionaria advirtió que no debemos confiarnos de las cifras, que presentan un pequeño declive con respecto a semanas anteriores. “La situación se puede estar dando porque la gente como está en confinamiento no consulta, también puede confundir los síntomas con los de la COVID-19, y como no hay propagación de un lugar a otro de las personas, pues también mimetiza de alguna forma la situación, pero el dengue está ahí, está vivo y tenemos comunidades repletas de zancudos”.

Actividades por comunas

Las actividades por estos días están concentradas en las comunas 6, 8, 9 y 10, que es donde más se presentan focos y casos de contaminación de dengue. En estas comunas se han entregado toldillos y se han realizado seguimientos casa a casa para controlar los brotes.

Según José Iván Sánchez, técnico del área de Salud, actualmente el equipo de control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, (ETV), está realizando acciones de control integrado de vectores referentes al dengue, según las recomendaciones del Ministerio de Salud.

“Estas actividades no deben parar porque aún nos encontramos en brote de dengue, por ello realizamos inspección y control de criaderos casa a casa, focalizando las comunas de mayor incidencia, como son la 6,8 y 9, además estamos instalando toldillos en los barrios de mayor incidencia por dengue”, afirmó José Iván Sánchez.

Asimismo, se piensa implementar también una plataforma para ofrecer orientación y educación virtual sobre el control del Aedes aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad.