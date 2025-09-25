En Gigante, Huila, se construirán 32 alcantarillas en 20 veredas

La Alcaldía de Gigante y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, socializaron el pasado viernes 19 de septiembre con los presidentes de Junta de Acción comunal el Convenio Interinstitucional Especial No. 017 de 2025, el cual, consolidó el acta de inicio para la ejecución de 32 alcantarillas en sector rural.

Además, la asociación Comunal de Juntas del Municipio de Gigante (ASOJUNTAS) también se sumó al acuerdo.

Este convenio firmado el pasado 8 de septiembre del año 2025, busca mejorar las vías terciarias del municipio de Gigante, así como beneficiar a cientos de familias que se sustentan del café día a día y que por temporadas, sus vías se convierten en zonas críticas para transitar los cultivos.

El proyecto deberá ejecutarse hasta máximo el 31 de diciembre del año 2025 y a inversión se distribuirá de la siguiente manera:

– Aporte de la Federación de Cafeteros de $ 102’000.000.00 en efectivo.

– Aporte de la Alcaldía de Gigante de $ 230’000.000.00 en efectivo.

– Y aporte de la comunidad evaluado en $ 25’600.000.00 correspondiente a bienes y servicios.

Con esto el valor total del convenio es de $ 357’600.000.00.

La gestión del alcalde de Gigante Ing. Josué Manrique Murcia ha sido crucial para la consolidación de este acuerdo, que no solo garantiza los recursos para su ejecución, sino que asegura un mejor mejor futuro vial para las familias caficultoras del municipio.

Este proyecto es una muestra del compromiso de la administración municipal con el desarrollo económico y social de los giganteños, invirtiendo en obras que benefician directamente a quienes sostienen su economía.