En Colombia, solo el 23 % de los pacientes en riesgo nutricional recibe terapia durante la estancia hospitalaria, realidad que impulsa a mirar la nutrición más allá de la alimentación

Millones de personas que viven con enfermedades necesitan un manejo nutricional integral, capaz de influir directamente en la recuperación, la calidad de vida y la supervivencia.

En países de Latinoamérica la prevalencia de malnutrición en hospitales llega casi al 50 %. 2

La malnutrición asociada a la enfermedad prolonga la estancia hospitalaria entre dos y seis días, eleva el riesgo de complicaciones médicas e incrementa los costos de atención entre un 19 % y 29 %.2-4

En la percepción común, nutrirse se reduce a elegir los alimentos correctos. Sin embargo, millones de personas que viven con enfermedades necesitan un manejo nutricional integral, especializado y adaptado a cada condición de salud, capaz de influir directamente en la recuperación, la calidad de vida y la supervivencia. A pesar de ello, en Colombia, solo el 23 % de los pacientes en riesgo nutricional recibe algún tipo de terapia asociada a la nutrición durante su estancia hospitalaria.[1]

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Mes Mundial de la Alimentación, la alianza Alimentación con Propósito, integrada por ocho organizaciones del sector salud, busca generar conciencia sobre la relevancia de entender la nutrición más allá de la alimentación, así como la importancia de recibir un manejo adaptado a cada condición de salud.

La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados, pero distintos. El primero es un acto voluntario y consciente, que implica la elección, preparación y consumo de los alimentos, mientras que el segundo es el proceso mediante el cual el cuerpo transforma y utiliza los nutrientes para producir energía, reparar tejidos y mantener sus funciones vitales. En el caso de las personas con enfermedades, esta distinción cobra mayor importancia, ya que no basta con comer adecuadamente, pues el organismo puede requerir un manejo nutricional específico para cubrir sus necesidades, favorecer la recuperación o el tratamiento.

La condición nutricional juega un papel decisivo en el bienestar. Por ello, contar con una evaluación temprana por parte de un profesional de la salud es fundamental para identificar si la alimentación cubre los requerimientos del organismo y detectar posibles carencias o excesos de nutrientes y micronutrientes. Investigaciones muestran que las personas que padecen alguna enfermedad suelen enfrentar obstáculos para cubrir sus necesidades nutricionales. En países de Latinoamérica, la prevalencia de malnutrición en hospitales llega casi al 50 %.[2]

Lo anterior, representa un desafío en el entorno hospitalario, pues limita la recuperación, prolonga las estancias entre dos y seis días,[3] eleva el riesgo de complicaciones médicas, morbilidad, deterioro funcional y costos de atención, que pueden aumentar entre un 19 % y un 29 %.3-[4]Además, en personas con enfermedades de base, la malnutrición provoca alteraciones en la función de órganos y sistemas, debilita la respuesta inmunitaria, retrasa la cicatrización, genera trastornos digestivos, y desequilibrios de electrolitos.

“En personas con condiciones de salud determinadas, es fundamental implementar un cuidado nutricional que incluya desde una dieta adecuada hasta la posible utilización de productos de nutrición especializada, como los Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APMES), indicados para satisfacer requerimientos nutricionales específicos. De igual forma, la educación también es clave, los pacientes necesitan comprender el impacto de la nutrición en su bienestar, y los profesionales de la salud deben integrar de manera proactiva este enfoque en la atención médica”, afirmaron los líderes de Alimentación con Propósito.

En el Día Mundial de la Alimentación, la invitación es a reflexionar sobre la nutrición como un proceso integral, que va más allá de elegir qué comer. Reconocer que cada organismo tiene necesidades específicas, especialmente cuando se tiene alguna enfermedad, es el primer paso para fortalecer la salud. Comprender la diferencia entre alimentarse y nutrirse permite tomar decisiones más conscientes, prevenir complicaciones, favorecer procesos de recuperación e impactar de manera positiva en el bienestar de los pacientes.

Miembros de Alimentación con Propósito:

Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.

Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria.

Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia.

Asociación Colombiana de Medicina Interna.

Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas.

Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas.

Asociación Colombiana Estudiantil de Nutrición y Dietética.

Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Manizales.

