¿Electro-huila?

Mucho se ha comentado sobre la posible venta de Electrohuila, que realmente es la intención o no del Gobierno Nacional de vender su participación accionaria.

Lo cierto, es que el 23 de Diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda a través de la secretaria general firmó un contrato de consultoría por valor de $4.898.232.325, cuyo objeto es “Prestar servicios de asesoría integral y banca de inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contribuir a la optimización de los activos de la Nación, para lo cual deberá realizar la valoración, y de ser procedente analizar, diseñar, elaborar e implementar el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas del sector eléctrico”.

El contratista o consultor, por tanto, debe entregar una valoración sobre 7 empresas del sector eléctrico y un plan de enajenación para cada una de ellas, dentro de las cuales está la Electrificadora del Huila.

Lo preocupante es que el plazo que estipula el contrato vence el próximo 31 de julio de 2022, por lo que está vigente. Un dato curioso, se incluyó una comisión de éxito por las enajenaciones de estas empresas o por cada una de ellas para el consultor, la cual deberá ser pagada por el comprador.

Esto demuestra que, al menos, al momento del contrato sí había una intención o posibilidad que la Nación vendiera su participación. O si no, ¿Para qué valorarlas y para qué solicitar un plan de enajenación? El saliente Gobierno dice que no venderá, de todas maneras, hay que seguir atentos pues faltan los entregables y el contrato aún no ha vencido.

Ahora bien, ¿Es realmente Electrohuila una empresa de los huilenses?

La composición accionaria y su junta directiva confirma que Electrohuila más que del Huila o huilenses es realmente de la Nación. En la composición accionaria, la Nación tiene el 83,05%, Departamento del Huila 9,45%, Infihuila 5,03%, 31 municipios del Huila 2,243%, Empresas Públicas de Neiva 0,22% y Codensa 0,0001%.

En cuanto a la junta directiva, está integrada por 5 miembros, de ellos 4 son representantes de la Nación (2 MinHacienda y 2 MinMinas) y el Gobernador del Huila (cuyo suplente actual es el Alcalde de San Agustín). Más que Electrificadora del Huila bien se podría llamar “Electrificadora EN el Huila”.

Una empresa que es rentable, en un sector estratégico para el país, vale la pena pensar convertirla nuevamente en Electrificadora DEL Huila. Si a futuro la Nación decide vender su participación accionaria, el Huila debe estar preparado.

O quizás en una visión de región, estructurar una propuesta a la Nación, a iniciativa del Huila, liderada por la Gobernación, que vincule a los municipios, los mismos trabajadores de la empresa, empresarios huilenses o ciudadanos que deseen adquirir acciones para así fortalecer el paquete accionario regional.

Mejorar las utilidades de la empresa es un reto. El Departamento puede encontrar aquí una oportunidad para ampliar activos e ingresos, en un negocio rentable y estratégico, así como liderar la transición energética y mejorar las condiciones en la prestación de servicios públicos a nivel regional.

A mediano plazo no habrá más exploraciones de petróleo, hay que visualizar compensar los ingresos de las regalías. Más utilidades son más ingresos de libre destinación para los accionistas, para la Gobernación y Alcaldías o Empresas Públicas de Neiva, lo que significa más recursos para invertir en el bienestar de la comunidad.

—

Por: Jorge Andrés Géchem

Twitter: @JorgeAGechem