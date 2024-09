El uso de la IA y el enfoque en inclusión marcan el camino para una mayor productividad empresarial

Las empresas que utilizan herramientas de inteligencia artificial han experimentado un aumento del 40 % en la productividad de sus colaboradores.

Los equipos diversos presentan una rotación de personal un 22 % menor al promedio registrado en las empresas colombianas.

Recientemente se celebró la cumbre ‘Tendencias en la Gestión del Talento Humano’, organizada por Compensar, un espacio colaborativo para el crecimiento de la productividad empresarial.

La gestión del talento humano sigue siendo el eje central de las organizaciones para su crecimiento. En ese sentido, guiados por las nuevas tendencias que marcan este campo, el sector empresarial se ha adaptado a nuevas tecnologías y ha promovido la diversidad como elementos fundamentales para mantener un buen ambiente laboral entre los trabajadores e incrementar su sentido de pertenencia.

De hecho, debido a la dinamización del sector empresarial y la necesidad de innovar, las compañías han reconocido la importancia de fortalecer la gestión del talento humano a través de sus procesos digitales. Un estudio de Boston Consulting Group evidenció cómo los trabajadores que se apoyaron en la inteligencia artificial para el desarrollo de sus funciones aumentaron su desempeño en un 40 % en comparación con aquellos que realizaron sus labores de manera tradicional. Por otro lado, el 52 % de las empresas más grandes a nivel mundial ya incorporan este tipo de tecnología en sus operaciones, de acuerdo con una investigación de ManpowerGroup.

Espacios colaborativos para incrementar la productividad empresarial

Bajo este marco, recientemente se celebró la cumbre ‘Tendencias en la Gestión del Talento Humano’, organizada por Compensar, donde especialistas en el uso de la IA y en la promoción de políticas de diversidad e inclusión compartieron sus apreciaciones sobre los retos y tendencias que se proyectan para el cierre de 2024.

Óscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar, subrayó: “En Compensar consideramos al talento humano como el eje fundamental de la productividad de las empresas, y por eso desarrollamos este tipo de espacios colaborativos en los que buscamos brindar conocimiento basado en experiencias. Asimismo, brindamos un acompañamiento a nuestras empresas aliadas en su formación, ofreciéndoles las mejores alternativas para sus empleados”.

Durante el espacio colaborativo, Nicolás Uribe, consultor empresarial y experto en IA, aseguró que el uso de la IA no podrá esconderse ni minimizarse, por el contrario, quien no la implemente correrá el riesgo de desaparecer. “Las plataformas y programas de inteligencia artificial son el desarrollo tecnológico que mayor apropiación ha tenido en el mundo, ya que en tan solo dos horas fueron utilizadas por dos millones de personas en todo el mundo. Es por eso por lo que las empresas deben ser conscientes de la necesidad de implementarla, ya que no solo permite que los colaboradores sean más productivos, sino que también mejora en un 25 % la satisfacción y el clima laboral”.

Por otra parte, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, quien también intervino durante el evento, aseguró que es fundamental que las organizaciones comprendan la importancia de implementar políticas de diversidad e inclusión 360, ya que no solo se trata de género, raza u orientación sexual.

“Desde la teoría del Darwinismo se plantea que quien se adapta es quien sobrevive. En el caso empresarial ocurre lo mismo. Las empresas que tienen la capacidad de adaptarse son las que perduran en el tiempo. Los cambios son oportunidades de crecimiento, y comprenderlos y apropiarlos ayuda a que los colaboradores se sientan visibilizados y valorados en sus empleos”, destacó.

Finalmente, vale la pena señalar que las empresas que adoptan políticas de diversidad están mejor posicionadas para sobresalir en sus sectores. Además, las empresas con plantillas diversas tienen una tasa de rotación de personal un 22 % menor en comparación con aquellas que presentan menor diversidad, según un estudio de Forbes. A medida que avanzamos hacia el cierre de 2024, las empresas deberán seguir adaptándose a los cambios que surjan desde el interior de sus equipos.