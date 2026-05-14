El trabajo como lo conocemos ya desapareció: 40% de las habilidades cambiará antes de 2030

Un informe internacional de OBS Business School advierte que la empleabilidad ya no depende de lo que se sabe, sino de la capacidad de adaptarse. La automatización eliminará millones de empleos, pero creará aún más.

El mercado laboral no está cambiando: ya cambió. Un nuevo informe de OBS Business School lanza una advertencia contundente: cerca del 40% de las habilidades actuales dejarán de ser relevantes en los próximos años, mientras que el 85% de las empresas prevé que la inteligencia artificial redefina los empleos existentes.

El estudio, liderado por el profesor Josep Ginesta, confirma lo que muchas organizaciones ya están viviendo en silencio: el fin del trabajo tradicional. Las funciones fijas están desapareciendo y están siendo reemplazadas por modelos flexibles, donde las tareas se fragmentan, se automatizan o son asumidas por sistemas inteligentes.

La irrupción de la inteligencia artificial no es marginal. Su adopción pasó del 55% en 2022 al 88% en 2025, y las tareas robotizadas crecen a un ritmo del 43% anual. En paralelo, emergen sistemas de “IA agéntica”, capaces de tomar decisiones y ejecutar acciones sin supervisión humana constante, lo que redefine por completo el concepto de trabajador.

El impacto será masivo. Según el informe, la automatización podría eliminar hasta 92 millones de empleos hacia 2030. Sin embargo, en un giro inesperado, también generará cerca de 170 millones de nuevos puestos, vinculados principalmente al desarrollo, gestión y supervisión de tecnologías.

Más que una crisis de empleo, lo que está ocurriendo es una transformación profunda del trabajo. “La empleabilidad ya no depende de acertar a la primera, sino de saber adaptarse, iterar y tomar decisiones en entornos inciertos”, advierte Ginesta. La carrera profesional deja de ser lineal y se convierte en un proceso constante de reinvención.

Pero la disrupción no es solo tecnológica. La transición hacia economías sostenibles está acelerando la demanda de talento “verde”, que creció un 22% en un solo año, superando ampliamente la oferta disponible. Esto está generando una nueva brecha global de habilidades, mientras las empresas compiten por perfiles que aún no existen en cantidad suficiente.

A este panorama se suma un problema estructural: la escasez de talento. El 76% de las organizaciones reconoce dificultades para encontrar perfiles adecuados, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la convivencia de múltiples generaciones en el entorno laboral.

Las consecuencias ya son visibles. Sectores como la salud, el cuidado personal y el bienestar lideran el crecimiento del empleo a nivel global, impulsados por cambios demográficos que están tensionando los sistemas sociales. En América Latina, este fenómeno es aún más crítico, debido a la alta informalidad y la falta de estructuras sólidas de cuidado.

En este nuevo escenario, la educación también cambia de rol. Ya no es suficiente con un título. Los profesionales con formación universitaria ganan en promedio un 54% más, cifra que puede llegar al 83% con posgrados, pero el verdadero diferencial está en la capacidad de aprender de forma continua.

Las habilidades más valoradas tampoco son las de siempre. Más allá del conocimiento técnico, competencias como la adaptabilidad, la resiliencia, la comunicación y el liderazgo se están convirtiendo en el activo más escaso y más demandado del mercado.

El mensaje es claro y urgente: el futuro del trabajo no dependerá de la tecnología, sino de qué tan rápido las personas logren evolucionar con ella. En un entorno donde todo cambia, quedarse quieto ya no es una opción.

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