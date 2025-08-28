El tamaño sí importa

Leíste bien el título lo repetiría sin sonrojarme. Puedo imaginar tu cara. Hace unos años me propuse que la mayor cantidad de consejos que doy coincidan con lo que hago. Evitar afectar a otros y siempre beneficiarme. Importa, sí, el tamaño de tu actitud en la vida, que confirmes la mayor cantidad de tus dichos con tus acciones cotidianas. La magnitud del amor por las cosas que decís amar. Sin contradicciones.

Importa la cantidad de pasión que invertís cuando nadie mira, cuando no hay aplauso ni selfie. Importa el ancho de tus ganas y el largo de tu paciencia. Ahí se encamina el éxito. Si ya pagaste más del 50% de una deuda, eso también tiene tamaño: el de la cuesta que ya subiste. Y si vas por encima del 40% de tus estudios, no te falta “todo”. El tamaño de lo recorrido cambia el ánimo del camino.

Importa el tamaño de tus hábitos. 20 minutos diarios de lectura vencen al mito de que “no tengo tiempo”. 10 mil pasos no son una maratón, pero sí un umbral que tu cuerpo agradece. Buenas horas de sueño valen más que ocho energizantes. Un pequeño ahorro mensual con un horizonte grande. No es magia: es el tamaño del futuro el que abona el presente.

Importa el tamaño del “no” que sabés decir. Un “no” claro a lo que te distrae agranda tu “sí” a lo que importa. Tu agenda dedicada a lo esencial: ese bloque de tiempo donde estudiás, emprendés, practicás y contribuís.

El tamaño del ego desproporcionado del político y de sus promesas incumplidas es clave. Ese termómetro te sirve mucho. Importa el tamaño del horizonte también. Medimos discursos y videos por minutos y planes de gobierno por páginas, pero no juzgamos el tamaño de la ejecución: ¿cuánto del presupuesto llega a la calle y evita muertes? ¿Cuánto se transforma en verdadera seguridad, parques, árboles, aceras, deporte y cultura viva?

También importa el tamaño de la transparencia. La letra chica de un contrato puede ser minúscula, pero su efecto, gigantesco. Un sobrecosto que parece “técnico” tiene el tamaño de un barrio que se queda sin obras. Y cuando alguien propone nuevas deudas por miles de millones con altísimos intereses que vos y yo vamos a tener que pagar, la pregunta no es solo cuánto debemos, sino qué tamaño de futuro compramos con cada peso. La grandeza no se proclama: se mide en verdaderas obras tangibles y beneficiosas para la comunidad.

En la sociedad, importa el tamaño del NOSOTROS. Una ciudad es “grande” cuando caben más voces, cuando el talento deja de irse, cuando la cultura no mendiga, cuando a la crítica no se la persigue y cuando el trabajo es bien remunerado. Importa el tamaño entre el emprendimiento y el crédito; entre el campesino y el mercado. Las ciudades que crecen no son las que levantan edificios más altos o modernos, sino las que agrandan el círculo de oportunidades. Y no te olvides: también importa mucho cada acción del tamaño de tu huella ecológica que vas dejando.

Y en lo personal, importa el tamaño de tu constancia. No importa si empezaste tarde, si cambiaste de carrera, si fracasaste 3 veces: importa cuántas horas le ponés cada semana. Importa el tamaño de tus preguntas: a preguntas grandes, caminos grandes. ¡Ah! ¿Y acaso la generosidad de la porción no hace la diferencia?

Vuelvo al comienzo: sí, el tamaño realmente importa. Pero no el de los fuegos artificiales o aplausos que enceguecen, sino el de lo invisible: la ética, el esfuerzo, la serenidad, el aprendizaje y los resultados. Lo que medimos nos moldea.

Si nos obsesionamos solo con likes, viviremos pendientes del pulgar ajeno; si medimos propósito, agrandaremos el mundo. Te propongo un desafío simple: esta semana, agrandá algo que valga la pena. Tu paciencia. Tu lectura. Tu escucha. Tu coraje. Vas a ver cómo cambia el tamaño de tu vida. Dimensiones que nos impulsan. Desprendete del tamaño de la mochila que te impide avanzar. Estoy seguro de que, en lo que realmente cuenta, vos querés ser el más grande.

Usé 21 veces la palabra tamaño (22), pero estoy convencido de que lo más importante es el tamaño (23) de tus detalles en TODO. El tamaño (24) de mi gratitud porque hayas llegado hasta acá, es enorme. Y también mi agradecimiento a TSM Noticias, por invitarme a expresar mis opiniones hoy, en mi columna número 50. Un abrazo del tamaño (25) que necesites.

—

Por: Caly Monteverdi

Conferencista internacional

Comunicador argentino, asesor estratégico y creativo

X – Twitter: @Calytoxxx