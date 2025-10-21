El Sur del Huila se movilizó en la Ruta Harold Tejada «Mi Tierra»

Durante tres días, el municipio de Pitalito y las carreteras del sur del Huila fueron escenario de la primera edición de la Ruta Harold Tejada “Mi Tierra”, una verdadera fiesta deportiva que reunió a más de 1.500 ciclistas de distintas regiones del país, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del año en el departamento.

El Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, celebró el éxito de la jornada y destacó el impacto del evento en el fortalecimiento del deporte, el turismo y la integración regional: “La Ruta Harold Tejada nos demuestra que el deporte es un camino para unir a los huilenses, promover nuestra región y proyectar el talento que tenemos en el sur del país. Gracias a Harold por regalarnos este sueño y por seguir siendo inspiración para nuestra juventud”, señaló el mandatario.

Los recorridos comprendieron las rutas hacia Garzón, Altamira y Timaná, periplo en el que los huilenses salieron a las vías a aplaudir y acompañar el paso de los deportistas, llenando de color y energía cada lugar del sur del departamento.

La Ruta Harold Tejada “Mi Tierra” dejó una huella profunda en cada participante, no solo por el nivel competitivo, sino por su mensaje de unidad, disciplina y amor por el Huila.

Con el liderazgo de la Gobernación del Huila, el Inderhuila, la Alcaldía de Pitalito y el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, este evento marcó el inicio de una tradición que seguirá impulsando el deporte, el turismo y el orgullo opita.

El director de Inderhuila, Felipe Victoria, resaltó el trabajo conjunto con las instituciones aliadas, los municipios anfitriones y los organizadores del evento: “Este tipo de iniciativas muestran el poder transformador del deporte. Desde el Inderhuila seguimos comprometidos con apoyar a nuestros atletas, fortalecer los procesos regionales y consolidar al Huila como un referente nacional del ciclismo”, expresó Victoria.

Figura del ciclismo

El gran protagonista, Harold Tejada, agradeció emocionado el respaldo de su tierra natal y la masiva participación de los ciclistas que se unieron a esta experiencia:

“Vivir esta Ruta en mi tierra es un sueño cumplido. Cada kilómetro fue una historia, cada subida una lección, y cada meta un motivo para seguir soñando. Gracias al Huila por tanto cariño y por hacer parte de este proyecto que nace desde el corazón”, afirmó el pedalista del Astana Qazaqstan Team.

La competencia contó con la participación de figuras destacadas del ciclismo como Óscar Sevilla, Sergio Luis Henao, Víctor Hugo Peña, Santiago Buitrago, Jarlinson Pantano, Sebastián Molano y el histórico ciclista huilense Alirio Chizabas, quien fue homenajeado por su trayectoria deportiva.

“Fue un recorrido espectacular, muy bien organizado, con paisajes hermosos y un público maravilloso. Felicito a Harold, al alcalde de Pitalito, al Inderhuila y a todos los que hicieron posible este evento. Ojalá muchos más vivan esta experiencia el próximo año”, expresó Chizabas, emocionado tras obtener el primer lugar en su categoría.

Resultados Gran Fondo – Ruta Harold Tejada

Femenino 18–30 años

Laura Daniela Amaya Manrique – 00:33:12 – 05:16:36

Masculino 18–30 años

Diego Vásquez – 00:26:00 – 04:51:56

Femenino 31–40 años

Daniela Sofía Calderón Ríos – 00:30:17 – 05:03:31

Masculino 31–40 años

Miguel Alberto Salazar Salazar – 00:26:15 – 04:46:08

Femenino 41–50 años

Milena Parga Acosta – 00:40:08 – 05:38:58

Masculino 41–50 años

Juan Carlos Restrepo González – 00:27:26 – 04:46:09

Masculino 51–60 años

Juan Carlos Zorro Molano – 00:32:12 – 05:01:29

Masculino 61+ años

José Antonio Benítez – 00:32:08 – 04:55:29

RESULTADOS OFICIALES MEDIO FONDO – RUTA HAROLD TEJADA 2025

Categoría Femenino 18–30 años

Alejandra Vaca Sánchez – 00:18:53

Categoría Masculino 18–30 años

Marte Dionisio Estupiñán – 00:16:08

Categoría Femenino 31–40 años

Duby Álvarez – 00:19:20

Categoría Masculino 31–40 años

Juan Sebastián Charry – 00:16:50

Categoría Femenino 41–50 años

Sandra Patricia Plazas Gutiérrez – 00:20:37

Categoría Masculino 41–50 años

Walter Pedraza Morales – 00:13:02

Categoría Femenino 51–60 años

Yanid Salas Olarte – 00:25:18

Categoría Masculino 51–60 años

Sain Ramos Cuenca – 00:16:13

Categoría Masculino 61+ años

José Alirio Chizabas Torres – 00:17:24

Fue una jornada cargada de energía, compañerismo y orgullo huilense.

¡Felicitaciones a todos los participantes que dejaron su huella en esta gran fiesta del ciclismo por carreteras del Sur del Huila!