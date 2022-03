El registrador no solicitará el reconteo general de votos al Consejo Nacional Electoral

Este martes se reunió la Comisión Nacional de Garantías Electorales para analizar las fallas que se presentaron entre el preconteo y el escrutinio

El Gobierno Nacional se reunió con representantes de los partidos, movimientos políticos y autoridades electorales, en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, con el fin de evaluar las posibles soluciones frente a las fallas que se presentaron en el preconteo y el escrutinio realizado para las elecciones del pasado domingo 13 de marzo.

El registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, dijo que finalmente no solicitará el reconteo de los votos del Senado, luego de que la mayoría de los partidos se manifestaran en contra. «La solicitud que ayer plantee era para presentarla hoy. No he presentado ninguna quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos. Por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, dijo.

Además, reiteró que en Colombia no es posible que se presente fraude y reconoció que, a pesar de que confía en la buena fe de los jurados, hubo diferentes inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios E-14, que deberán evaluar los entes de control.

La entidad electoral también dijo que los jurados llenaron con asteriscos casillas vacías, lo que dificultó la lectura digital de los formularios E-14, reiteró que los votos están todavía bajo cadena de custodia y recordó que el preconteo no tiene validez jurídica.

Durante la Comisión Nacional de Garantías Electorales, varios partidos manifestaron su posición sobre la solicitud de hacer un reconteo general de los votos que se emitieron para el Senado de la República, que no solo llegó por parte del registrador el fin de semana, sino también del presidente de la República, Iván Duque.

De las 16 colectividades que asistieron, solamente tres se manifestaron a favor de esa opción; Movimiento de Salvación Nacional, Verde Oxígeno y Centro Democrático, mientras que los conservadores se mostraron indecisos.

En contraste, 12 partidos se opusieron a la posibilidad de un reconteo general: Liberal, Mais, Alianza verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Comunista, Coalición Mira – Colombia Justa Libres, Partido de la U, Cambio Radical, Dignidad, Colombia Humana y Nuevo Liberalismo.