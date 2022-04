El nuevo modelo de desarrollo de Dussán López

Al gobernador del Huila Luis Enrique Dussán no le afana salir en los medios de comunicación, no tiene como debilidad cantar goles antes de haber pateado el balón, no le interesa generar falsas expectativas frente a la comunidad para luego dejar sus promesas en el aire, no está dentro de sus prioridades hacer política para beneficio propio en medio del ejercicio como servidor público, su verdadero propósito es dejar un departamento mejor de lo que lo encontró y creo que lo está logrando.

Sin estarlo pregonando de manera categórica, en el departamento del Huila vienen pasando cosas sumamente importantes, que de seguro van a generar un impacto trascendental no solamente momentáneo sino a futuro, y yo opino que eso es lo más significativo, la construcción de territorio con visión de largo plazo, dejando trazadas vías de desarrollo productivo, educativo, social y económico.

La inversión de más de 100 mil millones de pesos en ciencia, tecnología e innovación; liderada por la Gobernación del Huila, es un hecho histórico del que muchos huilenses se van a favorecer, dado que a través de la apropiación del conocimiento se están desarrollando importantes proyectos de la mano de la alianza universidad, empresa, estado y sociedad.

Para nadie es un secreto que el calentamiento global es una realidad y es la consecuencia del mal desarrollo de las actividades de nosotros los humanos, las cuales aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente. Esto genera fenómenos tales como intensos veranos y fuertes olas invernales como la que hemos atravesado en las últimas semanas, con las consecuencias que ya todos conocemos.

En el pasado ningún gobierno había proyectado un análisis real de la crisis y gestión del riesgo, pues todos se habían acostumbrado a atender el fuego cuando éste aparecía, pero jamás se hizo un plan de atención y mitigación del riesgo.

Pues aunque no se queme mucho volador, el gobernador Dussán López, logró gestionar con el gobierno nacional, los municipios y aportando recursos propios del departamento, cerca de 37 mil millones de pesos para generar una estrategia que despliegue acciones programadas con anticipación para reducir o eliminar a largo plazo el impacto (pérdida de vidas y propiedad) proveniente de peligros naturales o de cualquier otro origen.

El emprendimiento, empresarismo y apoyo a los diferentes sectores productivos, ha sido una constante prioridad en la presente administración departamental, lo cual se ha visto reflejado en una notable reactivación económica en todo el territorio, generándose más y mejores oportunidades para todos.

En el sector agropecuario, el trabajo es seguramente el más transcendental, pero no quiero que se vea tanto así porque en realidad todas las iniciativas son sustanciales, lo que pasa es que el nuevo modelo de desarrollo para el departamento reposa en gran proporción en este sector, debido al excelente manejo dado por un conocedor a profundidad de los temas relacionados con este asunto como lo es el gobernador Luis Enrique Dussán.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04