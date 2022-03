¿El nombre «Fico Gutiérrez», puede aparecer en tarjeta electoral?: Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que emita su concepto aclarando si es posible que los candidatos a la Presidencia de la República y sus fórmulas vicepresidenciales aparezcan identificados en la tarjeta electoral con un seudónimo o nombres cortos.

La Registraduría Delegada para lo Electoral le envió una carta al presidente (e) del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez, en la que formula estos cuestionamientos.

“Teniendo en cuenta que las mismas agrupaciones políticas en contienda solicitaron la denominación (nombres y apellidos) con la que los (as) candidatos (as) a presidente y vicepresidente de la república aparecerán identificados (as) en el instrumento de votación, ¿es posible que los candidatos aparezcan identificados con un apodo, sobrenombre o seudónimo con el cual la ciudadanía los reconoce?”, se menciona en la carta.

En ese mismo sentido, se hace una segunda consulta sobre la composición de los nombres y apellidos de los candidatos en la tarjeta electoral, “los candidatos deben aparecer identificados con todos sus nombres y apellidos? o, tal y como lo solicitaron, ¿pueden escoger si aparecen solo con algunos de sus nombres y/o apellidos?”, señala la misiva.

Finalmente, la Registraduría Delegada en lo Electoral explicó el sentido de esta consulta tras la solicitud expresada por la campaña de la agrupación política Equipo por Colombia, respecto a la posibilidad de que uno de los candidatos aparezca en la tarjeta electoral como Fico Gutiérrez.