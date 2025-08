Como muchos, yo conocí a Gabriel García Márquez primero leyéndolo y después escuchándolo. En una de esas entrevistas que le hicieron ya mayor, dijo que se volvió periodista por accidente y escritor por necesidad. Y cómo olvidar que fue él quien afirmó, con orgullo, que: “El periodismo es el mejor oficio del mundo”.

Yo soy abogado, pero siempre he sentido que lo que une al periodista con mi profesión es la búsqueda de la verdad. Más allá de informar, el periodismo también ha cuidado la memoria de un país golpeado por la violencia, le ha puesto rostro a las injusticias y sigue dando voz a quienes no suelen tenerla.

Hoy, como cada 4 de agosto, conmemoramos el Día del Periodista y del Comunicador. Esta fecha nace gracias a la Ley 918 de 2004, en homenaje a otro precursor de la prensa, el prócer de la Independencia Antonio Nariño, quien tradujo e imprimió la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue también mediante esta ley que se adoptaron normas para proteger laboral y socialmente la actividad periodística, garantizando su libertad e independencia profesional.

Es inevitable pensar en cómo ha cambiado todo. Antes, el periodismo se hacía desde una cabina de radio, una redacción de periódico o un set de televisión (o al menos eso es lo que he visto a lo largo de los años). Hoy vivimos en un mundo que va muy rápido. Las redes sociales han llegado, nos han absorbido y nos han impuesto un ritmo comunicativo que no da tregua. Todos opinamos. Todos publicamos algo, pero eso no nos convierte en periodistas, ni mucho menos nos inviste de la rigurosidad que debe caracterizar a quienes ejercen esa profesión.

El filósofo Byung-Chul Han, lo resume bien en su libro Infocracia cuando dice que la pantalla de televisión fue “reemplazada” por la pantalla táctil, y que el nuevo medio de sometimiento es el smartphone. Ya no somos solo espectadores pasivos; somos emisores activos, constantemente produciendo y consumiendo información.

Las redes sociales y la inteligencia artificial, considero, han transformado el oficio como ya lo mencionaba. Pero aún con todos esos cambios, sigue siendo un trabajo que necesita ética, sensibilidad y sobre todo: humanidad, si, esa que a veces se omite por la urgencia de la inmediatez para alcanzar la viralidad y el incremento de likes.

La humanidad es, y seguirá siendo, ese hilo invisible que sostiene la labor de un buen periodista. La humanidad no puede ser reemplazada, aún en esta era de la Inteligencia Artificial. La humanidad en el periodismo es aquella que transmite lo que ocurre en medio de una emergencia, de la cual se reviste el o la reportera que expone su vida en la calle para contar una historia.

Esa misma humanidad que, a veces, se nos escapa entre tanto ruido digital, como cuando vemos una noticia sobre una tragedia en nuestros territorios o en otro lugar del mundo: nos conmovemos por un segundo… y luego, deslizamos la pantalla para ver el video del influencer de turno, como si nada hubiera pasado.

Esa humanidad en el ejercicio de comunicar lo que ocurre en el mundo, es, precisamente, la que hace del periodismo un ejercicio insustituible. Algo que ninguna máquina, por más inteligente que sea, podrá imitar.

Y que no se nos olvide lo más importante: el periodismo también construye democracia. Sobre todo, en épocas como esta, donde el país se prepara para nuevas elecciones. En una coyuntura donde las palabras, los hechos y las decisiones públicas necesitan más que nunca de vigilancia, contexto y verdad. Aquí el compromiso no es solo de los periodistas, sino de toda la sociedad.

¡Feliz día a todos los y las periodistas!, que con su profesionalismo, dedicación, rigurosidad y compromiso continúen construyendo verdad, región y país.

—

Por: Sebastián Camilo Durán Cortés