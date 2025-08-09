El Huila se convertirá en Distrito Minero de Diversificación Productiva

Se trata de un instrumento de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional dentro del territorio, que, en articulación con instituciones del orden nacional, le permitirá al departamento aprovechar sus riquezas minerales para seguir potenciando sus apuestas productivas, y contribuir con la soberanía agroalimentaria.

La Gobernación del Huila junto con actores de la minería regional, participó en Neiva de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Minas y Energía, donde se dieron a conocer los alcances del proyecto que le permitirá al Huila convertirse en Distrito Minero de Diversificación Productiva, aprovechar sus riquezas minerales principalmente en la producción de fertilizantes y enmiendas agrícolas, para seguir consolidándose como potencia agroalimentaria.

Esta decisión que sin duda es trascendental para el departamento, y que está enmarcada como una de las iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo, y reglamentada por el decreto 0977 de 2024, se da luego de un minucioso diagnóstico del territorio, adelantado por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, donde se da cuenta que el Huila cumple con los criterios establecidos para hacer parte del grupo de 21 Distritos Mineros Especiales del País.

Esto en virtud de que los municipios de Palermo, Aipe, Tesalia, Neiva, y Yaguará, tienen una alta vocación minera en la producción de calcitas y rocas fosfóricas, proceso que se articula con otras actividades productivas.

Para el secretario de agricultura y minería, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, esta es una gran noticia para el Huila, pues permitirá avanzar en los procesos de agroindustrialización consignados en el Plan de Desarrollo Por un Huila Grande, que sin duda está en sintonía con las políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Allí lo que se está buscando es la diversificación productiva a partir de una agrominería sostenible y rentable para el departamento del Huila, teniendo en cuenta nuestro gran potencial en las rocas fosfóricas, calizas y dolomitas, donde a partir de estas podemos desarrollar una agroindustria para fortalecer el sector agroalimentario, y donde vamos a poder generar diferentes tipos de fertilizantes y enmiendas agrícolas. Entonces recibimos con beneplácito este anuncio, pues esto va en sintonía y en línea con nuestras apuestas productivas, donde se prioriza sin duda nuestra apuesta minera, y por su puesto en línea con nuestro Plan de Desarrollo Departamental “Huila Grande”, donde una de nuestras líneas o ejes estratégicos es hacer la transición hacia esa minería sostenible para el departamento”.

Por su parte Susana del Pilar Sandoval Cantor, Dinamizadora del Distrito Minero Especial de Productividad Huila, sostuvo que este instrumento de planificación permitirá articular esfuerzos en torno a la actividad minera y productiva, contribuyendo al desarrollo y la sostenibilidad socioeconómica y ambiental.

“Con esto lo que vamos a poder lograr es gestionar entre los diferentes del territorio los procesos y relaciones de la actividad minera, con un enfoque territorial, un ejercicio que nos permita hablar de territorios de paz y de vida, donde la minería sea una fuente de riqueza y bienestar para el Huila. Teníamos actividades y planes dentro de la estrategia específica para el sector minero pero especialmente la posibilidad que la actividad minera sea de beneficio para el territorio en términos de responsabilidad ambiental, social, comunitaria, la posibilidad de enfocar el distrito en reindustrialización, es decir mejorar las condiciones de la minería, optimizar su proceso, agregar valor, innovación, y articularnos por ejemplo con las universidades, centros de desarrollo tecnológico, grupos étnicos, población civil, sector agrícola, en general la propuesta en la vinculación y articulación de actores”.

A su turno Carlos Hernán Castro Almario, responsable de la estrategia metodológica para la implementación de los distritos mineros en el país, entregó detalles sobre lo que se encontró en el Huila luego del diagnóstico, que permite que nuestro departamento haga parte de esta estrategia.

“En principio que son municipios que tienen la actividad minera en auge, o que de alguna manera tienen ese potencial, lo segundo es que hay una serie de actores institucionales, actores sociales, que están vinculados al proceso y que de alguna manera tienen toda la disposición de seguir avanzando en al consolidación del proceso, y actores que adicionalmente tiene la voluntad de finalmente hacer una minería más sostenible, y en caso de que la minería no genere las condiciones suficientes para crear riqueza a nivel local, la diversificación productiva con otros sistemas que de alguna manera puedan consolidar los procesos económicos a nivel local”, indicó.

Potencia agroalimentaria

De acuerdo a la metodología aplicada para integrar al Huila como Distrito Minero de Diversificación Productiva, se lograron identificar 5 municipios con área de influencia directa para el proyecto (Palermo, Aipe, Neiva, Tesalia, y Yaguará).

El área de influencia indirecta es aquella donde las acciones y/o impactos del instrumento de planeación trascienden el espacio físico de los municipios anteriormente mencionados, es decir, la zona externa al área de influencia directa, en este caso corresponde a las unidades territoriales de los 11 municipios restantes del área de estudio, donde existen elementos dentro de la dinámica territorial que se superponen con el DMEPD propuesto.

Así mismo el diagnóstico contempla 11 municipios que conforman el área de influencia indirecta (Rivera, La Plata, Tello, Santa María, Íquira, Villavieja, Paicol, Nátaga, Teruel, en el Huila, y Ataco y Natagaima en el Tolima).

Es de resaltar que el departamento viene dando pasos seguros en la transición hacia una minería para la vida, permitiendo a través de recursos aportados por la Gobernación del Huila a través del Sistema General de Regalías, construir una moderna planta de trituración y molienda de rocas calcáreas, que a través de procesos de industrialización ayuda a agregar valor al producto, beneficiando a familias mineras del noroccidente del Huila.

Y a futuro con el desarrollo de nuevas fases que ya vienen en ejecución de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, aportar subproductos para la elaboración de fertilizantes y enmiendas agrícolas, con destino a subsectores como el café, cacao, arroz, frijol, frutales, entre otras actividades productivas, que permitirán sin duda fortalecer la soberanía alimentaria.