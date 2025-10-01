El futuro de la oncología en el Huila: Clínica Medilaser inspira y forma en el primer Simposio Estudiantil

El cáncer, una de las principales causas de muerte en el Huila, fue el tema central del I Simposio de Oncología realizado en la Universidad Surcolombiana. La sede Abner Lozano de Clínica Medilaser participó como ponente y patrocinador, reafirmando su liderazgo en la consolidación de la Ruta Oncológica del sur del país junto al Instituto Médico Oncológico (IMO).

El cáncer se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud de los huilenses. Según cifras regionales, los diagnósticos más frecuentes son los de próstata, mama, pulmón y gástrico, enfermedades que afectan de manera directa la calidad de vida de miles de familias.

Frente a este panorama, la academia, los especialistas y las instituciones de salud unieron esfuerzos en el I Simposio Estudiantil de Oncología: Prevención, Diagnóstico e Investigación, llevado a cabo en el auditorio Olga Tony de la Universidad Surcolombiana.

La Clínica Medilaser tuvo un papel protagónico como patrocinador y ponente, destacando el aporte de los especialistas de su sede Abner Lozano, reconocida en la región por su atención integral a pacientes con cáncer.

En alianza con el Instituto Médico Oncológico (IMO), la institución ha consolidado la Ruta Oncológica del sur de Colombia, un modelo de atención que evita traslados innecesarios y brinda tratamientos de alta complejidad cerca de las familias.

“Apoyar estos escenarios es más que un compromiso académico: es sembrar conciencia, esperanza y vocación en las nuevas generaciones. Hablar de prevención y diagnóstico temprano es también hablar de oportunidades para salvar vidas”, expresó Deicy Carolina Cabrera, gerente de la sede Abner Lozano de Clínica Medilaser.

Durante el encuentro se abordaron temas como la prevención del cáncer infantil, las nuevas técnicas en ginecología oncológica, radiología y terapias innovadoras, además de la importancia de reforzar la cultura del tamizaje y la consulta médica oportuna.

El mensaje fue contundente: el cáncer no significa necesariamente muerte, sino una enfermedad que, con diagnóstico temprano y acceso a tratamientos oportunos, puede enfrentarse con éxito.

Con su participación en este evento académico, la Clínica Medilaser ratifica su papel como referente regional en la lucha contra el cáncer y envía un mensaje de esperanza a los huilenses: la prevención y el conocimiento son las mejores armas para salvar vidas.